Menos unidades en la calle

Empresas de colectivo confirman recortes en las frecuencias en “horarios no pico” en Santa Fe

Un grupo empresarial que opera 11 líneas tiene menos frecuencias y 10% menos de unidades circulando en horas pico que el año pasado. El otro, que tiene 5 líneas, disminuyó la velocidad de sus coches. "La emergencia se agrava", dicen.