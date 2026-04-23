Conductores que transitan a diario por la zona de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe volvieron a advertir sobre el mal estado de la calzada en calle Belgrano, particularmente en el tramo lindero al edificio y en la curva de acceso a la calle interna. Los baches, de distinto tamaño y profundidad, complican la circulación y generan demoras en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.
Volvieron los baches en la zona de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe
La Municipalidad había reparado calle Belgrano, el acceso y la calle interna. Sin embargo, hay nuevas roturas de la carpeta de hormigón armado. Analizan su reparación.
El deterioro se acentuó en las últimas semanas, en coincidencia con las lluvias y el constante paso de colectivos de media y larga distancia. “Hay que esquivar los pozos o frenar de golpe, y eso se vuelve peligroso cuando hay mucho tránsito”, señaló Mario, un remisero que trabaja trasladando pasajeros desde y hacia la Terminal.
Otros conductores de taxis y remises indicaron que, en horas pico, se generan pequeños embotellamientos debido a la necesidad de reducir la velocidad para evitar daños en los vehículos, en las inmediaciones de la esquina de Belgrano e Hipólito Irigoyen —a metros de uno de los hundimientos de la capa de hormigón armado—, donde hay un semáforo.
El problema se repite en la curva que conecta con la calle interna de la Terminal, donde el asfalto también presenta roturas que se agrandan día a día.
Además del impacto en el tránsito, comerciantes de la zona señalaron que la situación afecta la imagen de uno de los principales accesos a la ciudad para quienes llegan desde otras localidades. “Es lo primero que ven muchos visitantes cuando bajan del colectivo”, advirtió Claudia, quien atiende uno de los comercios sobre calle Belgrano.
La Municipalidad había reparado los históricos baches en todo el sector mencionado y también la calle interna de la Terminal. Esas obras habían concluido el año pasado. A fines de ese mismo año, además, se volvió a intervenir un bache en el acceso al edificio.
Qué dice la Municipalidad
Tras la consulta de El Litoral, desde el Municipio analizan llevar adelante un plan de reparación para ese sector, que evidencia la necesidad de una intervención urgente que garantice condiciones seguras de circulación en un área clave del entramado urbano santafesino.
“Las losas actualmente deterioradas no formaban parte del cuadro a intervenir existente al momento de la ejecución de la Licitación Pública N.º 04/25 – Bacheo de Hormigón, obra que a la fecha se encuentra finalizada”, se indicó desde el gobierno local.
Durante el desarrollo de los trabajos en el acceso a la Terminal de Ómnibus, la intervención se circunscribió exclusivamente a las losas que presentaban, en ese momento, fallas visibles como hundimientos y fracturas que justificaban su demolición y reconstrucción.
“Las nuevas losas que recientemente presentan fisuras corresponden a paños adyacentes a los sectores oportunamente intervenidos, los cuales no presentaban fallas al momento del relevamiento técnico”, detallaron desde el Municipio.
Frente a esta situación, el gobierno local realiza por estos días una nueva evaluación técnica para determinar las tareas de reparación a ejecutar.