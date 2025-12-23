Finalizaron las obras en la calle de acceso a la Terminal de Ómnibus de Santa Fe

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informó que tras 20 días de obra se reparó el bache que se había producido en un nuevo sector de la Terminal de Ómnibus “Gral. Manuel Belgrano”.
Las tareas de transición correspondía puntualmente al arreglo de un bache. Ya rige la circulación tradicional.
De esta manera, quedó habilitado el ingreso de los micros por la arteria principal de la terminal, normalizando la circulación por la misma.
En el marco de las obras de bacheo que impulsa la Municipalidad capitalina, se repararon 52,66 m2 de la calle de ingreso a la Terminal. El tramo en donde se llevaron adelante las tareas no formó parte de la obra de repavimentación que se finalizó en enero de este año, ya que en aquel momento no presentaba roturas ni fisuras.
Para asegurar el normal funcionamiento de la Terminal de Ómnibus se determinó ejecutar una obra de “transición”, es decir, una intervención sobre el cantero central de la calle interna lo que permitió el normal ingreso de los colectivos sin transitar por la zona afectada.
Al finalizar las tareas de fraguado del hormigón, quedó restablecida la circulación para el ingreso de los colectivos a la calle interna de la terminal de ómnibus.