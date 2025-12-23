#HOY:

Juan Pablo Poletti, el primer intendente argentino en la Liga de Alcaldes de la OCDE

El intendente santafesino fue invitado a formar parte de la “Championship Mayors for Inclusive Growth” de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.

Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreJuan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se convirtió en el primer argentino de su rango en ser invitado para sumarse como miembro a la Liga de Alcaldes de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).

El espacio, denominado Alcaldes Campeones para un Crecimiento Inclusivo (“Championship Mayors for Inclusive Growth”), fue creado en 2016 con el objetivo de reducir la “brecha entre ricos y pobres” e incluye mandatarios de todo el planeta.

Poletti recibió la invitación con “honor” y comunicó oficialmente que “ser miembro es tener la posibilidad de proyectar a Santa Fe al mundo, compartir nuestras experiencias y aprender de los mejores. Como ciudad, esto nos posiciona de otra manera”.

Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaJuan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Por su parte, la Directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE) Lucila García agregó “es una excelente noticia, y es la culminación de muchas instancias de trabajo y gestión para llevar adelante la misión que nos ha encomendado el Intendente, que es proyectar a Santa Fe hacia el mundo y ocupar posiciones de liderazgo en espacios compartidos con otros gobiernos locales.”

Alcaldes Campeones para un Crecimiento Inclusivo (“Championship Mayors for Inclusive Growth”).Alcaldes Campeones para un Crecimiento Inclusivo (“Championship Mayors for Inclusive Growth”).

Desde ACICE también detallaron a El Litoral que al otorgarse el espacio de forma exclusiva para el alcalde, la duración de su participación en la Liga se extiende a la par de su mandato.

Además, aclararon que no hay calendario de eventos en puerta ya que aún se está elaborando la agenda de cara al 2026, instancia en la cual se sumará Poletti y en la que el grupo de líderes tendrá como presidente a Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, Japón. El vicepresidente será el alcalde Stefano Lo Russo de Turín, Italia.

FILE PHOTO: Tokyo Governor Yuriko Koike attends a news conference, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at the Foreign Correspondents' Club of Japan, in Tokyo, Japan, November 24, 2020. REUTERS/Issei Kato/File PhotoYuriko Koike, gobernadora de Tokio, Japón. Crédito: REUTERS/Issei Kato

Cuál es la tarea de la Asociación de Alcaldes Campeones

El objetivo general de esta coalición global de líderes locales lanzada en 2016 es combatir las desigualdades y asegurar que el crecimiento económico en las ciudades beneficie a todos los ciudadanos, con diversos focos dependientes de las condiciones de cada participante.

A su vez, desde 2022 cuentan con nueve pilares fundamentales que operan de guía para el accionar de sus miembros:

  • Alinear la agenda de crecimiento inclusivo con la transición climática garantizando que todas las comunidades se beneficien de la transición verde y minimizando las compensaciones.
  • Responder a los desafíos más urgentes que enfrentan las ciudades, incluida la desigualdad en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la infraestructura y los servicios públicos.
  • Apoye a nuestros colegas alcaldes en situaciones de conflicto o desastre. Incluida la solidaridad y el apoyo a los alcaldes de Ucrania.
  • Promover nuestros valores compartidos y reconstruir la confianza en la democracia combatiendo la desinformación y la información errónea y promoviendo aún más la cohesión.
  • Invertir en recursos para apoyar nuestra formulación de políticas compartiendo las mejores prácticas en nuestra red y apoyando los datos de la OCDE.
  • Fortalecer nuestros diálogos e intercambios de políticas, continuando con nuestras reuniones periódicas y a través de seminarios web, y colaborando con nuestros Puntos Focales.
  • Fortalecer la gobernanza de la iniciativa con el apoyo de un Grupo Directivo de alcaldes dispuestos a liderar iniciativas temáticas y regionales.
  • Ampliar la coalición para ser más inclusiva. Involucrar a más alcaldes de Asia, África y América Latina.
  • Elevar la voz de nuestros alcaldes en el escenario global, aumentando la interacción con el gobierno nacional y la participación en agendas globales.

A través de sus encuentros, la Liga de Alcaldes busca que la incidencia de sus debates formen parte de espacios más elevados como el G7, G20, U20 y la COP para que los desafíos locales planteados en torno a la vivienda, transporte y servicios, sean considerados en las políticas internacionales.

