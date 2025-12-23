Juan Pablo Poletti, el primer intendente argentino en la Liga de Alcaldes de la OCDE

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se convirtió en el primer argentino de su rango en ser invitado para sumarse como miembro a la Liga de Alcaldes de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
El espacio, denominado Alcaldes Campeones para un Crecimiento Inclusivo (“Championship Mayors for Inclusive Growth”), fue creado en 2016 con el objetivo de reducir la “brecha entre ricos y pobres” e incluye mandatarios de todo el planeta.
Poletti recibió la invitación con “honor” y comunicó oficialmente que “ser miembro es tener la posibilidad de proyectar a Santa Fe al mundo, compartir nuestras experiencias y aprender de los mejores. Como ciudad, esto nos posiciona de otra manera”.
Por su parte, la Directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE) Lucila García agregó “es una excelente noticia, y es la culminación de muchas instancias de trabajo y gestión para llevar adelante la misión que nos ha encomendado el Intendente, que es proyectar a Santa Fe hacia el mundo y ocupar posiciones de liderazgo en espacios compartidos con otros gobiernos locales.”
Desde ACICE también detallaron a El Litoral que al otorgarse el espacio de forma exclusiva para el alcalde, la duración de su participación en la Liga se extiende a la par de su mandato.
Además, aclararon que no hay calendario de eventos en puerta ya que aún se está elaborando la agenda de cara al 2026, instancia en la cual se sumará Poletti y en la que el grupo de líderes tendrá como presidente a Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, Japón. El vicepresidente será el alcalde Stefano Lo Russo de Turín, Italia.
El objetivo general de esta coalición global de líderes locales lanzada en 2016 es combatir las desigualdades y asegurar que el crecimiento económico en las ciudades beneficie a todos los ciudadanos, con diversos focos dependientes de las condiciones de cada participante.
A su vez, desde 2022 cuentan con nueve pilares fundamentales que operan de guía para el accionar de sus miembros:
A través de sus encuentros, la Liga de Alcaldes busca que la incidencia de sus debates formen parte de espacios más elevados como el G7, G20, U20 y la COP para que los desafíos locales planteados en torno a la vivienda, transporte y servicios, sean considerados en las políticas internacionales.