La Municipalidad de Santa Fe reconoció que el subsistema de colectivos atraviesa un momento de tensión por el aumento de costos y confirmó que se evalúan reducciones puntuales en la frecuencia del servicio, en paralelo a negociaciones con las empresas para evitar un traslado pleno de esos incrementos a la tarifa.
Colectivos en Santa Fe: el Municipio admite ajustes en frecuencias y analiza cómo evitar un fuerte aumento del boleto
“El Municipio evalúa constantemente el sistema, consciente del impacto en los costos de prestación que ha llevado a los empresarios a solicitar una actualización tarifaria”, señaló el subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani.
El subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani, explicó que la situación es monitoreada de manera permanente junto a los prestadores. “El Municipio evalúa constantemente el sistema, consciente del impacto en los costos de prestación que ha llevado a los empresarios a solicitar una actualización tarifaria”, señaló.
Los costos
Según precisó el funcionario, el pedido de referencia de las empresas ubica el boleto en torno a los $2.300, en un contexto inflacionario que impacta en el precio del combustible y la quita de subsidios nacionales como factores determinantes en la estructura de costos del transporte urbano.
En ese escenario, desde el Ejecutivo local aseguran que buscan amortiguar el impacto en los usuarios. “Se trabaja en alternativas para evitar que el impacto se traslade directamente al bolsillo del vecino y asegurar la sostenibilidad del servicio”, indicó Hurani, aunque evitó adelantar detalles y remarcó que hay “tres estrategias en paralelo” que serán comunicadas cuando estén definidas.
La frecuencia
Respecto de la prestación, el funcionario admitió que pueden registrarse ajustes, aunque los caracterizó como acotados. “Cualquier reducción es esporádica y se estudia al detalle para que ocurra solo en horarios de baja demanda, buscando perjudicar lo menos posible al pasajero, que es la razón de ser del sistema”, afirmó.
En los últimos meses, usuarios del transporte urbano manifestaron reiteradas quejas por demoras, menor frecuencia y unidades fuera de servicio, en un contexto de reconfiguración del sistema que fue reflejado en distintas publicaciones recientes de El Litoral. La caída en la cantidad de pasajeros transportados y la dificultad para sostener la rentabilidad de las líneas aparecen como parte del cuadro general.
Mientras continúan las negociaciones, el foco oficial está puesto en sostener el servicio con el menor impacto posible en los usuarios, en medio de un escenario económico que sigue condicionando al transporte urbano en Santa Fe.