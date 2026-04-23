Movilidad urbana

Colectivos en Santa Fe: el Municipio admite ajustes en frecuencias y analiza cómo evitar un fuerte aumento del boleto

“El Municipio evalúa constantemente el sistema, consciente del impacto en los costos de prestación que ha llevado a los empresarios a solicitar una actualización tarifaria”, señaló el subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani.