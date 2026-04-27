Ciudad de Santa Fe

Cómo quedó por dentro el histórico Vagón de Pedro Vittori, "renacido" en oficina turística

Luego de su era dorada como tradicional punto gastronómico, durante años quedó abandonado. Fue intrusado, vandalizado y grafiteado. En junio de 2025, el municipio lo recuperó. Allí funciona un área del Safetur.