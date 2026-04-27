"El Vagón", en Pedro Vittori al 3500, ha vuelto a vivir. Su reencarnación en oficina turística fue posible tras un largo peregrinar por las pedregosas idas y vueltas de la historia: es que el lugar, que tuvo su Belle Époque como emblemático punto gastronómico de esta capital, soportó años de abandono.
Cómo quedó por dentro el histórico Vagón de Pedro Vittori, "renacido" en oficina turística
Luego de su era dorada como tradicional punto gastronómico, durante años quedó abandonado. Fue intrusado, vandalizado y grafiteado. En junio de 2025, el municipio lo recuperó. Allí funciona un área del Safetur.
Fue una rotisería y parrilla, parada obligatoria para los almuerzos familiares de cada domingo. La bellísima estructura de madera delataba su ancianidad: se estima que la edad del coche remite a principios del siglo XX.
"La pieza ferroviaria es sin dudas una reliquia. Se trata de un vagón comedor del año 1904. El C851. Fue fabricado por la American Car Company. Llegó a Argentina por partes y fue armado por especialistas en unos talleres de Tafí del Valle", narraba una vieja crónica de El Litoral.
El abandono
La edad de oro del vagón comedor fue durante los años '80 y '90. Más cerca en el tiempo, allá por 2015, estuvo a punto de ser mudado, porque había que dar paso a lo que sería el proyecto del tren urbano en Santa Fe capital, que iba a conectar Bv. Gálvez con Don Bosco. Este plan ferrovial nunca se concretó.
El tren urbano cayó en saco roto, pero el vagón siguió soportando heroicamente los embates del tiempo. Llegó la pandemia por el coronavirus y su estado era bastante deplorable; pero ya en 2022, era imposible evitar la mirada sobre ese otrora lujoso coche que por ese entonces lucía vandalizado y lleno de graffitis.
Esto era más notorio si se considera la ubicación de esa formación: es que está en lo que es, quizás, una de las esquinas con mayor movimiento de transeúntes de la ciudad, con el movimiento incesante de los coches y los colectivos que viene desde Rivadavia y siguen hacia el norte, y con la Fábrica Cultural El Molino a sus espaldas.
La recuperación
El 9 de junio de 2025, el municipio local anunciaba por sus vías oficiales que había sido recuperado el histórico Vagón de Pedro Vittori. Los trabajos comenzaron con el relevamiento de necesidades, cerramiento perimetral y limpieza interior.
"Se reemplazaron las membranas superiores y se repusieron vidrios faltantes o vandalizados. También se realizaron mejoras eléctricas en la cabina, trabajos de carpintería y pintura. Además se acondicionó el entorno del paseo y, como parte de las tareas futuras, se colocará señalética", informaban las mismas fuentes.
Las intervenciones fueron realizadas por la Municipalidad de Santa Fe, por intermedio de la secretaría de Producción y Empleo y del Safetur, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y la secretaría de Turismo del gobierno provincial. El presupuesto aproximado invertido fue de 10 millones de pesos.
“Es importante tener un espacio de encuentro en el centro de la ciudad, en un lugar tan emblemático. Este vagón va a tener un centro de informes turístico, donde también estamos reacondicionando el interior con bancos para que sea un espacio de coworking con internet”, declaraba el intendente Juan Pablo Poletti.
“Cuando uno recorre el vagón por dentro da mucha nostalgia, pero también es nuestra responsabilidad recuperar espacios públicos que son de los santafesinos, que fueron vandalizados, y que tenemos que cuidarlos entre todos”, agregaba el mandatario.
En la actualidad
Diez meses después de aquel anuncio oficial, hoy El Vagón "renacido" ha vuelto a mostrar mucho de su esplendor de otras épocas. En su interior fue adaptado como oficina turística: una asistente recibe educadamente a los paseantes de otras localidades que se acercan a buscar información sobre qué conocer de la ciudad.
La lustrosa madera de un caoba oscuro le da un toque de distinción a la "oficina-vagón". Hay folletería sobre el plan turístico de esta capital, y de los recorridos recreativos e históricos posibles. El mobiliario incluye sillones y una computadora, entre otras comodidades. Hay pequeños cuadros con fotos históricas del vagón.
Finalmente, pudo saber El Litoral que el municipio ha proyectado contratar un servicio de vigilancia y seguridad física para este espacio, con el fin de "salvaguardar los bienes patrimoniales y las instalaciones del predio". El presupuesto oficial sería de 8 millones de pesos.
El Ente Autárquico Municipal de Turismo de la ciudad de Santa Fe (Safetur) recibió en comodato el vagón en julio de 2024 por el plazo de 10 años.
“Reiterados hechos de vandalismo sufridos antes y después de recibir en comodato 'El Vagón' sugieren la necesidad de contratar un servicio de vigilancia y seguridad”, dicen las especificaciones técnicas del concurso de precios.