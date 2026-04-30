A cuatro décadas de uno de los episodios más impactantes de su historia, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante un emotivo acto conmemorativo para recordar la gran inundación de 1986.
Villa Gobernador Gálvez recuerda la inundación de 1986 con un mural y relatos de memoria
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez inaugurará este sábado 2 de mayo un mural conmemorativo por el 40° aniversario de la gran inundación de 1986, en una jornada que incluirá la presentación de material audiovisual y un libro digital con testimonios de vecinos y archivos históricos.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de las áreas de Adultos Mayores y Cultura, contará con la participación de instituciones locales y vecinos que vivieron aquel acontecimiento.
El evento se desarrollará el sábado 2 de mayo, a partir de las 11 horas, en la plaza Miguel Ángel Lorenzini, donde se inaugurará un mural alusivo a la fecha. En ese mismo espacio, además, se descubrirá una placa que dará nombre oficial al lugar, reforzando su valor simbólico dentro de la comunidad.
Un mural que resignifica la memoria colectiva
La obra artística forma parte de una serie de acciones que buscan no solo recordar el trágico episodio, sino también poner en valor la solidaridad y el espíritu de reconstrucción que emergieron tras la catástrofe.
Desde el municipio destacaron que el mural pretende reflejar tanto el dolor vivido como la capacidad de los vecinos para sobreponerse y reconstruir la ciudad.
En ese sentido, la propuesta apunta a consolidar un espacio de memoria activa, donde el arte funcione como vehículo para transmitir experiencias y emociones a las nuevas generaciones.
En el marco de la jornada, también se presentará un contenido audiovisual y se lanzará de manera digital el material literario titulado “Notas para una historia de la gran inundación”. La publicación reúne testimonios de adultos mayores junto a archivos fotográficos y periodísticos de la época, configurando un valioso aporte documental.
El trabajo propone un diálogo entre fuentes orales y escritas, con el objetivo de reconstruir, desde la memoria colectiva, uno de los hechos más trascendentes en la historia local. A su vez, busca contextualizar el fenómeno en su dimensión temporal y espacial, resaltando su carácter excepcional.
Un homenaje a la resiliencia de toda una ciudad
Más allá del recuerdo del desastre, la iniciativa se plantea como un reconocimiento a las generaciones que enfrentaron aquella crisis. La tragedia dejó huellas profundas, pero también evidenció la capacidad de organización y solidaridad de la comunidad, que logró salir adelante en medio de la adversidad.
Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones también buscan incentivar la participación de nuevos testimonios que permitan ampliar y enriquecer la reconstrucción histórica.
Así, la memoria de la inundación de 1986 continúa viva, no solo como un hecho del pasado, sino como parte fundamental de la identidad de Villa Gobernador Gálvez.