Sur santafesino

Villa Gobernador Gálvez recuerda la inundación de 1986 con un mural y relatos de memoria

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez inaugurará este sábado 2 de mayo un mural conmemorativo por el 40° aniversario de la gran inundación de 1986, en una jornada que incluirá la presentación de material audiovisual y un libro digital con testimonios de vecinos y archivos históricos.