Este jueves 30 de abril

Programa Intercomunal de Bandas: Pilar sede de un espacio para fortalecer vínculos a través de la música

La actividad estará a cargo de Cristian Sperati, quien brindará una propuesta orientada al diálogo y la reflexión compartida. La jornada se desarrollará a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann.