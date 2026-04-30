El Programa Intercomunal de Bandas impulsa una nueva iniciativa que pone el foco en el encuentro cara a cara y en el valor de la música como herramienta de construcción colectiva.
Programa Intercomunal de Bandas: Pilar sede de un espacio para fortalecer vínculos a través de la música
La actividad estará a cargo de Cristian Sperati, quien brindará una propuesta orientada al diálogo y la reflexión compartida. La jornada se desarrollará a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann.
Bajo el lema “La música de tu vida”, la actividad propone un espacio de reflexión, formación y conexión humana destinado a músicos, docentes y referentes culturales.
La jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar, con acceso libre y gratuito, aunque con acreditación previa.
La propuesta forma parte de una agenda que viene consolidándose en la región, orientada a generar redes entre quienes comparten la música como forma de expresión y compromiso social.
Más allá de lo artístico, un espacio para el encuentro
Desde la organización destacan que el objetivo principal es promover vínculos genuinos en tiempos donde predominan las interacciones digitales.
En ese sentido, la actividad invita a reflexionar sobre la importancia de las “redes reales”, aquellas que se construyen desde la presencia, la escucha activa y el intercambio directo entre personas.
La metáfora musical atraviesa toda la propuesta: cada individuo es entendido como un “instrumento” dentro de un gran pentagrama social, donde las emociones, las voces y los cuerpos se entrelazan en una misma melodía colectiva.
A partir de esta mirada, se busca generar conciencia sobre el cuidado de la salud emocional dentro de los espacios culturales.
Ritmo, armonía y comunidad
El encuentro girará en torno a tres ejes conceptuales: ritmo, armonía y melodía. Estos elementos, propios del lenguaje musical, serán utilizados como disparadores para pensar cómo se construyen y sostienen los vínculos humanos, especialmente en ámbitos donde la música funciona como punto de encuentro.
La actividad estará a cargo de Cristian Sperati, quien brindará una propuesta orientada al diálogo y la reflexión compartida.
Su participación apunta a fortalecer las comunidades musicales desde una perspectiva integral, que contemple tanto lo artístico como lo humano.
Con iniciativas como esta, el Programa Intercomunal de Bandas continúa consolidándose como un espacio de referencia para la integración cultural, apostando a la música no solo como expresión artística, sino también como herramienta clave para el bienestar emocional y la construcción de comunidad.