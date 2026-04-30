#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Este jueves 30 de abril

Programa Intercomunal de Bandas: Pilar sede de un espacio para fortalecer vínculos a través de la música

La actividad estará a cargo de Cristian Sperati, quien brindará una propuesta orientada al diálogo y la reflexión compartida. La jornada se desarrollará a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann.

La jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de PilarLa jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar
Seguinos en
Por: 

El Programa Intercomunal de Bandas impulsa una nueva iniciativa que pone el foco en el encuentro cara a cara y en el valor de la música como herramienta de construcción colectiva.

Bajo el lema “La música de tu vida”, la actividad propone un espacio de reflexión, formación y conexión humana destinado a músicos, docentes y referentes culturales.

La jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar, con acceso libre y gratuito, aunque con acreditación previa.

Música sin fronterasLa jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar

La propuesta forma parte de una agenda que viene consolidándose en la región, orientada a generar redes entre quienes comparten la música como forma de expresión y compromiso social.

Más allá de lo artístico, un espacio para el encuentro

Desde la organización destacan que el objetivo principal es promover vínculos genuinos en tiempos donde predominan las interacciones digitales.

Música sin fronterasLa jornada se desarrollará el jueves 30 de abril a las 19:30 en el Auditorio Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar

En ese sentido, la actividad invita a reflexionar sobre la importancia de las “redes reales”, aquellas que se construyen desde la presencia, la escucha activa y el intercambio directo entre personas.

La metáfora musical atraviesa toda la propuesta: cada individuo es entendido como un “instrumento” dentro de un gran pentagrama social, donde las emociones, las voces y los cuerpos se entrelazan en una misma melodía colectiva.

Mirá tambiénSanta Clara de Buena Vista celebra sus 140 años con "El Camino de los Corazones"

A partir de esta mirada, se busca generar conciencia sobre el cuidado de la salud emocional dentro de los espacios culturales.

Ritmo, armonía y comunidad

El encuentro girará en torno a tres ejes conceptuales: ritmo, armonía y melodía. Estos elementos, propios del lenguaje musical, serán utilizados como disparadores para pensar cómo se construyen y sostienen los vínculos humanos, especialmente en ámbitos donde la música funciona como punto de encuentro.

Mirá tambiénInfraestructura educativa: fuerte avance en la construcción de aulas en San Javier

La actividad estará a cargo de Cristian Sperati, quien brindará una propuesta orientada al diálogo y la reflexión compartida.

Su participación apunta a fortalecer las comunidades musicales desde una perspectiva integral, que contemple tanto lo artístico como lo humano.

Mirá tambiénVilla Gobernador Gálvez recuerda la inundación de 1986 con un mural y relatos de memoria

Con iniciativas como esta, el Programa Intercomunal de Bandas continúa consolidándose como un espacio de referencia para la integración cultural, apostando a la música no solo como expresión artística, sino también como herramienta clave para el bienestar emocional y la construcción de comunidad.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Eventos Culturales
Arte Música Teatro
Cultura
Las Colonias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro