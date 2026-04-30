Tras el intenso temporal

Excesos hídricos ponen en jaque a la apicultura en el norte santafesino

Las intensas lluvias en el norte de Santa Fe generan anegamientos y dificultan el acceso a los apiarios, afectando tareas esenciales en un momento clave del ciclo productivo. Productores advierten que, si persisten las condiciones, podrían agravarse las consecuencias sobre las colmenas.