Informe de la Bolsa de Cereales

Entre Ríos: avanza la cosecha de arroz y prevén una producción de 100.000 toneladas de maíz tardío

El reporte reflejó un importante avance en la cosecha de arroz, estimaciones productivas para maíz tardío y de segunda, y un cambio de escenario climático tras un abril atravesado por lluvias excesivas.