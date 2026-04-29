El proceso de cosecha gruesa en el centro-norte de la provincia de Santa Fe retomó dinamismo durante la última semana de abril, luego de un período marcado por la inestabilidad climática y elevados niveles de humedad en los suelos.
Entre ventanas de buen tiempo, el agro santafesino acelera la cosecha
El último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe refleja que, tras varios días de inestabilidad, la mejora climática permitió acelerar la cosecha en el centro-norte provincial, aunque persisten limitantes en zonas anegadas que condicionan rindes y logística.
Según el relevamiento al 28 de abril de 2026, las condiciones comenzaron a estabilizarse a partir del viernes 24, con jornadas soleadas, descenso de temperaturas y vientos del sur que favorecieron la mejora paulatina de los pisos.
Este cambio permitió reactivar las labores agrícolas, particularmente en los procesos de recolección de soja temprana, maíz temprano, arroz y sorgo, además del inicio de la cosecha de soja tardía.
No obstante, la dinámica fue heterogénea: mientras los lotes en posiciones topográficas altas lograron recuperar transitabilidad, los sectores bajos continuaron afectados por anegamientos que limitaron el ingreso de maquinaria.
Maíz y soja: avances sostenidos con rindes variables
El maíz temprano consolidó un importante progreso, alcanzando el 90 % de la superficie cosechada, con un incremento semanal de 15 puntos.
Los rendimientos mostraron marcada variabilidad regional: en el norte oscilaron entre 35 y 75 qq/ha, con picos de 90 qq/ha; en el centro, entre 70 y 100 qq/ha, con máximos puntuales de 145 qq/ha; mientras que en el sur se ubicaron entre 70 y 110 qq/ha, alcanzando 130 qq/ha en los mejores lotes.
Por su parte, la soja temprana avanzó entre el 38 y el 40 %, con un ritmo creciente impulsado por la mejora de las condiciones de piso. Los rindes promedios se ubicaron entre 24 y 45 qq/ha, aunque con el avance de la cosecha comenzaron a observarse valores superiores, con registros de hasta 56 qq/ha en lotes destacados.
En términos sanitarios y productivos, el 95 % de los cultivares se mantuvo en estado bueno a muy bueno.
Cultivos condicionados: algodón, arroz y sorgo
Otros cultivos evidenciaron mayores dificultades. El algodón, con una superficie sembrada inferior a la campaña anterior, prácticamente no registró avances en su cosecha, que se mantuvo en el 15 %, afectada por las lluvias recientes que impactaron tanto en cantidad como en calidad de fibra.
El arroz también mostró un progreso muy lento, con interrupciones frecuentes debido a las condiciones climáticas. En el departamento San Javier los rindes promediaron los 6.000 kg/ha, mientras que en Garay alcanzaron los 6.900 kg/ha.
En el caso del sorgo granífero, la cosecha se reanudó de manera paulatina en el centro del área, con rendimientos de entre 40 y 55 qq/ha, condicionados tanto por la disponibilidad de maquinaria como por los efectos climáticos de la semana previa.
Escenarios contrastantes y perspectivas
En cuanto a los cultivos tardíos, la soja implantada —unas 595.000 hectáreas— presentó un desarrollo favorable en general, aunque con alertas en zonas bajas afectadas por anegamientos. En paralelo, el maíz tardío, con una superficie de 89.000 hectáreas, mostró un estado mayoritariamente bueno a muy bueno, beneficiado por las lluvias y condiciones ambientales.
El estado del agua útil en los suelos continúa siendo un factor determinante. Mientras que los sectores altos mejoraron su condición gracias al escurrimiento e infiltración, los bajos permanecen saturados, con escaso drenaje y complicaciones para el normal desarrollo de las labores.
Este escenario heterogéneo define el presente de la cosecha gruesa 2026 y anticipa desafíos para la planificación de la próxima campaña fina, donde la evolución climática y la recuperación de los suelos serán variables clave para el desempeño productivo de la región.