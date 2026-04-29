Soja y maíz marcan el pulso

Entre ventanas de buen tiempo, el agro santafesino acelera la cosecha

El último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe refleja que, tras varios días de inestabilidad, la mejora climática permitió acelerar la cosecha en el centro-norte provincial, aunque persisten limitantes en zonas anegadas que condicionan rindes y logística.