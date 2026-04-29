Por las inundaciones

La Comisión de Emergencia Agropecuaria recomendó declarar la emergencia en 16 distritos santafesinos

Por unanimidad, el organismo propuso incluir 16 distritos de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado para todas las actividades agropecuarias, y a Recreo, Monte Vera y Santa Fe sólo para la producción hortícola. La medida regiría desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.