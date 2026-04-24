Registra una baja

Río Salado: tras el pico de crecida por lluvias extremas, la altura comienza a normalizarse

El Gobierno Provincial monitorea la onda de crecida de forma constante. Los descenso de los niveles fueron registrados en distintos puntos de la cuenca. En Recreo, el nivel bajó 10 centímetros, mientras que en el Arroyo Cululú la disminución fue de 15 centímetros.