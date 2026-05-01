Un total de 14 viviendas fueron entregadas este jueves en la localidad de General Lagos, en el departamento Rosario, en el marco de un proyecto habitacional que había quedado inconcluso y fue retomado para su finalización.
Entregaron 14 viviendas en General Lagos tras la finalización de un proyecto habitacional
Las unidades habitacionales están ubicadas en el barrio Santa Anita y fueron finalizadas con financiamiento provincial tras haber quedado inconclusas. Cuentan con servicios básicos y dos dormitorios.
Las unidades están ubicadas en el barrio Santa Anita, sobre terrenos cedidos por la comuna local, y disponen de infraestructura esencial, incluyendo pavimento, red de gas natural, agua potable y sistema cloacal. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios y está destinada a familias de la localidad.
Infraestructura y condiciones de habitabilidad
El desarrollo del barrio incorpora servicios básicos que permiten garantizar condiciones adecuadas para la vida cotidiana.
La disponibilidad de redes de servicios y accesos consolidados forma parte de un esquema integral de urbanización que busca mejorar la calidad de vida de los adjudicatarios.
El conjunto habitacional forma parte de una serie de proyectos que habían quedado paralizados y que fueron retomados para su terminación. En distintos puntos de la provincia se avanzó con la finalización de planes similares, permitiendo su posterior adjudicación a familias previamente inscriptas.
Alcance del programa habitacional
Según datos oficiales, este tipo de intervenciones se enmarca en un conjunto más amplio de obras habitacionales que se ejecutan en diferentes localidades.
Además del impacto directo en el acceso a la vivienda, estas iniciativas también generan movimiento en el sector de la construcción y actividades vinculadas.