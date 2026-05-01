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Entregaron 14 viviendas en General Lagos tras la finalización de un proyecto habitacional

Las unidades habitacionales están ubicadas en el barrio Santa Anita y fueron finalizadas con financiamiento provincial tras haber quedado inconclusas. Cuentan con servicios básicos y dos dormitorios.

Pullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General LagoPullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General Lago
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Un total de 14 viviendas fueron entregadas este jueves en la localidad de General Lagos, en el departamento Rosario, en el marco de un proyecto habitacional que había quedado inconcluso y fue retomado para su finalización.

Pullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General LagoPullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General Lago

Las unidades están ubicadas en el barrio Santa Anita, sobre terrenos cedidos por la comuna local, y disponen de infraestructura esencial, incluyendo pavimento, red de gas natural, agua potable y sistema cloacal. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios y está destinada a familias de la localidad.

Infraestructura y condiciones de habitabilidad

El desarrollo del barrio incorpora servicios básicos que permiten garantizar condiciones adecuadas para la vida cotidiana.

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La disponibilidad de redes de servicios y accesos consolidados forma parte de un esquema integral de urbanización que busca mejorar la calidad de vida de los adjudicatarios.

Pullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General LagoPullaro entregó este jueves 14 viviendas a familias de General Lago

El conjunto habitacional forma parte de una serie de proyectos que habían quedado paralizados y que fueron retomados para su terminación. En distintos puntos de la provincia se avanzó con la finalización de planes similares, permitiendo su posterior adjudicación a familias previamente inscriptas.

Alcance del programa habitacional

Según datos oficiales, este tipo de intervenciones se enmarca en un conjunto más amplio de obras habitacionales que se ejecutan en diferentes localidades.

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Además del impacto directo en el acceso a la vivienda, estas iniciativas también generan movimiento en el sector de la construcción y actividades vinculadas.

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