El corredor del Metrofé -denominación local de llamado Metrobús-, que supo ser una de las principales apuestas para modernizar el transporte público en la ciudad de Santa Fe, hoy evidencia un marcado deterioro en las paradas ubicadas a lo largo de la avenida Blas Parera. Con el paso del tiempo, la infraestructura muestra signos de abandono que contrastan con el objetivo original de modernización del sistema.
Las paradas del Metrobús, por avenida Blas Parera, vieron mejores épocas
Algunas más, otras menos, pero en general las estaciones están deslucidas, oxidadas y con señalización raída. Los cestos de basura están “descabezados” pero con bolsas de residuos colocadas.
El Metrofé es un sistema de carriles exclusivos para colectivos implementado en la ciudad sobre esta arteria clave y de mucho tránsito. Se trata de un corredor de unos 6 kilómetros con carriles centrales exclusivos (uno por sentido), estaciones elevadas y accesibles, iluminación y mobiliario de mampostería. Su objetivo principal es reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y brindar mayor comodidad y seguridad a los pasajeros.
Fue inaugurado en mayo de 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri, junto a autoridades provinciales y municipales. Sin embargo, a casi una década de su puesta en marcha, el panorama actual dista de aquella imagen inicial.
Las garitas presentan daños: grafitis en paredes y techos, propaganda electoral con stencil, alguno que otro de los paneles troquelados faltantes y estructuras metálicas oxidadas.
Usuarios consultados coinciden en que el Metrofé “conoció mejores épocas” y piden tareas de mantenimiento y puesta en valor para recuperar un sistema que fue pensado como una mejora integral del transporte urbano, pero que hoy muestra signos evidentes de deterioro.
Los cestos de basura metálicos, en tanto, aparecen en su mayoría con la tapa rota, “descabezados”, lo que genera mal aspecto. No obstante, todos tenían su bolsa de residuo puesta y estaban vaciados al momento de la recorrida. Tampoco se observaba basura en los alrededores.
Señalalización raída
A esto se suma el desgaste de la señalización, con carteles de paradas despegados y poco legibles, lo que complica la identificación de los puntos de ascenso y descenso para los usuarios del transporte. También la parte de goma del costado de las paradas -puestas para evitar el roce de los colectivos- están dobladas, salidas o con partes faltantes.
El problema no se limita a las 15 paradas. En los canteros de los alrededores se observan montículos de basura, ramas, escombros e incluso neumáticos abandonados, lo que refuerza la sensación de descuido en el corredor donde el tránsito de autos, bicicletas y motos circulan por los sectores de la avenida que quedan libre.
El Metrofé de la ciudad de Santa Fe es un sistema de transporte público basado en carriles exclusivos para colectivos sobre la avenida Blas Parera, diseñado para priorizar su circulación y mejorar la movilidad urbana.
Se trata de un corredor de unos 6 kilómetros con carriles centrales exclusivos (uno por sentido), estaciones elevadas y accesibles, iluminación y nuevo mobiliario urbano. Su objetivo principal es reducir los tiempos de viaje -estimados en alrededor de un 40%-, ordenar el tránsito y brindar mayor comodidad y seguridad a los pasajeros.
Además, cuenta con unas 15 estaciones y beneficia a decenas de miles de usuarios diarios, integrando varias líneas de colectivos urbanos e interurbanos en un sistema más ágil y previsible.