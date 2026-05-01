Departamento Las Colonias

Cultura, historia y gastronomía: llega una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades a Esperanza

El evento se realizará el 9 y 10 de mayo en el predio ferial del Cicae, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos, danzas y propuestas gastronómicas típicas de distintas colectividades.