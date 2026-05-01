La ciudad de Esperanza presentó oficialmente la 20° edición de la Fiesta de las Colectividades, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más representativos de la región. La celebración se desarrollará los días 9 y 10 de mayo en el predio ferial del Cicae, con entrada libre y gratuita.
Cultura, historia y gastronomía: llega una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades a Esperanza
El evento se realizará el 9 y 10 de mayo en el predio ferial del Cicae, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos, danzas y propuestas gastronómicas típicas de distintas colectividades.
El lanzamiento se llevó a cabo en el Salón Blanco municipal y contó con la participación de autoridades locales y representantes de las colectividades que formarán parte de esta edición.
Durante la presentación, se puso en valor el crecimiento sostenido del evento y su relevancia dentro del calendario cultural de la ciudad.
Un espacio para celebrar la diversidad cultural
La Fiesta de las Colectividades propone un recorrido por las tradiciones, costumbres y expresiones artísticas de las distintas comunidades que conforman la identidad de Esperanza. A lo largo de los años, el evento ha ampliado su alcance, sumando nuevas propuestas y una mayor participación tanto de instituciones como del público.
Las colectividades, protagonistas centrales de la celebración, exhiben su patrimonio cultural a través de danzas, música y gastronomía típica, generando un espacio de encuentro que combina tradición y actualidad.
Esta vigésima edición adquiere un significado especial al enmarcarse en el 170° aniversario de la fundación de Esperanza, que se celebrará en septiembre. En este contexto, la fiesta se presenta como una instancia para reconocer el aporte de las corrientes inmigratorias que dieron origen y forma al desarrollo de la ciudad.
La conmemoración busca, además, reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y sus raíces culturales, destacando la vigencia de las tradiciones en la vida cotidiana.
Cronograma y propuestas
La programación comenzará el sábado 9 de mayo a partir de las 20 horas, mientras que el domingo 10 las actividades se iniciarán desde las 11 de la mañana. Durante ambas jornadas se presentarán grupos artísticos y musicales representativos de cada colectividad, junto con una variada oferta gastronómica.
Desde la organización se informó que no estará permitido el ingreso con conservadoras ni sillones, con el objetivo de garantizar la circulación y el disfrute del público en el predio.
En esta edición participarán instituciones como la Asociación Suiza “Guillermo Tell”, la Asociación Alemana, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión y Fomento”, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, entre otras colectividades europeas y latinoamericanas, además de agrupaciones tradicionales locales.