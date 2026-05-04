Un episodio de extrema violencia contra una mujer se registró durante la tarde-noche del domingo en barrio Guadalupe Residencial, donde una intervención familiar resultó decisiva para frenar lo que la Justicia investiga como una Tentativa de abuso sexual. El hecho dejó a un hombre detenido y con lesiones de consideración, tras ser reducido luego de una breve fuga.
En barrio Guadalupe: albañil intentó violar a una mujer y terminó casi linchado por familiares
Una joven fue atacada dentro de su casa por un albañil que trabajaba en el lugar. La intervención de familiares fue clave para frenar el hecho (le dieron una feroz paliza al agresor) y derivó en la detención del sospechoso.
La secuencia se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Piedras al 7900, en jurisdicción de la Comisaría 8ª, donde el acusado —un albañil de 54 años— realizaba tareas laborales. En ese contexto, y por causas que son materia de investigación, el hombre habría ingresado al interior de la finca y atacado a una joven de 26 años, quien se encontraba sola en ese momento.
Gritos desesperados
De acuerdo a las primeras actuaciones, la mujer logró resistirse y comenzó a pedir ayuda. Sus gritos fueron escuchados por familiares que se encontraban en las inmediaciones, quienes no dudaron en intervenir. Esa reacción inmediata derivó en un enfrentamiento directo con el agresor, que recibió una golpiza en medio del forcejeo.
Ese momento marcó un quiebre en la secuencia: si bien el ataque fue interrumpido, el sospechoso consiguió escapar del domicilio en los instantes posteriores, aún con visibles lesiones. Sobre el pavimento quedaron rastros de sangre del agresor.
El llamado al 911 activó un rápido despliegue policial. Al lugar acudieron efectivos de Infantería, quienes tomaron las primeras entrevistas con los familiares y resguardaron la escena hasta la llegada de los peritos.
Capturado a pocas cuadras
Minutos después, el hombre fue localizado en la zona de Piedras al 8300, a pocas cuadras del lugar del hecho. Presentaba heridas en la cabeza y signos de haber sido golpeado, por lo que fue reducido sin mayores inconvenientes y trasladado bajo custodia al hospital Iturraspe.
Allí, los médicos constataron un traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió 12 puntos de sutura. Quedó internado en observación, en calidad de detenido, y a disposición de la Justicia.
En paralelo, y como es de práctica, personal de la División Científica Forense de la PDI llevó adelante un relevamiento en la vivienda.
Además, desde la escena del hecho, se habría procedido al secuestro de un caño de hierro, elemento que podría haber sido utilizado durante el enfrentamiento entre el sospechoso y los familiares de la víctima.
La investigación quedó en manos de la fiscal de Violencia de Género, Dra. Vivian Galeano, quien dispuso la detención del imputado bajo la calificación provisoria de Tentativa de abuso sexual y lesiones.