En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento en un domicilio de avenida Moreno al 500, en la ciudad de Sunchales.
Microtráfico en Sunchales: detienen a una mujer tras un allanamiento con secuestro de cocaína
Una investigación por venta de drogas al menudeo derivó en un procedimiento de la Policía de Investigaciones en Sunchales. Secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo y elementos de corte.
El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Operativo Región 5 – División Microtráfico Distrito Sunchales, con colaboración de efectivos de PDI Rafaela y del Grupo de Operaciones Tácticas. La medida fue ordenada por la fiscal Analía Abreu, del Ministerio Público de la Acusación.
Cocaína fraccionada
Durante el operativo, los agentes secuestraron 6,2 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios listos para su comercialización, además de $222.060 en efectivo, un teléfono celular y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.
Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer de 60 años, identificada por sus iniciales como M. I. B., quien quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Narcomenudeo
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la modalidad detectada se corresponde con el denominado microtráfico, es decir, la venta de droga en pequeñas cantidades dentro del circuito barrial.
La mujer fue trasladada a la Alcaidía de Rafaela, donde permanece alojada a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones con otros puntos de venta en la región.