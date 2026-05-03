Una serie de siniestros viales registrados en la provincia de Córdoba dejó como saldo dos personas fallecidas en pocas horas, en episodios que involucraron vehículos de gran porte. Los hechos, ocurridos en diferentes rutas, reavivan la preocupación por la seguridad vial en corredores de alto tránsito.
Córdoba: dos personas fallecieron en accidentes ocurridos el mismo día
Dos choques ocurridos en distintos puntos de la provincia dejaron víctimas fatales y heridos. Investigan las causas de ambos hechos.
Los accidentes se produjeron durante la madrugada y primeras horas del día en distintos puntos del territorio cordobés. En ambos casos, las víctimas perdieron la vida tras colisiones en las que participaron camiones, lo que derivó en operativos de emergencia y cortes parciales en las rutas afectadas.
Dos hechos en pocas horas y en distintos puntos
Uno de los episodios tuvo lugar en la autopista que conecta Córdoba con Rosario, a la altura de la localidad de Pilar. Según informaron fuentes policiales, se trató de un choque por alcance entre dos camiones. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos —que transportaba gas licuado— se incendió en la cabina, lo que complicó las tareas de rescate.
El conductor de ese camión murió en el lugar, pese a la intervención de bomberos y servicios de emergencia. En tanto, el chofer del otro vehículo involucrado recibió asistencia médica en el sitio y no presentaba lesiones de gravedad.
El incendio posterior al impacto obligó a desplegar un operativo especial para controlar las llamas y evitar riesgos mayores, dado el tipo de carga transportada. Durante varias horas, el tránsito en ese sector se vio afectado mientras trabajaban los equipos de emergencia y peritos.
El segundo hecho ocurrió en la ruta nacional 38, en jurisdicción de la localidad de Tuclame, en el noroeste provincial. En este caso, un motociclista perdió la vida tras un siniestro vial en el que también estuvieron involucrados otros vehículos.
Además de la víctima fatal, otras tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el episodio y si hubo factores externos que hayan influido en el desenlace.
Investigación en curso
En ambos casos, la Justicia y las fuerzas de seguridad iniciaron actuaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos. Las pericias apuntan a reconstruir la mecánica de los siniestros, analizar el estado de los vehículos y evaluar posibles fallas humanas o condiciones externas, como la visibilidad o el estado de la calzada.
Los accidentes que involucran camiones suelen tener consecuencias de mayor gravedad debido al porte y peso de los vehículos, lo que incrementa el impacto en caso de colisión. A esto se suma la circulación constante de transporte de carga en rutas clave, especialmente en corredores productivos como los que atraviesan la provincia de Córdoba.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.