La Justicia de Córdoba investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en un camino rural, en un caso que presenta múltiples interrogantes. La principal línea de investigación apunta a que la víctima habría sido embestida por un vehículo, aunque se esperan resultados periciales para confirmar las circunstancias del hecho.
Córdoba: investigan la muerte de una mujer hallada en un camino rural
El cuerpo fue encontrado al costado de un camino en el interior cordobés. La principal hipótesis apunta a un siniestro vial y hay un hombre detenido mientras avanzan las pericias.
El hallazgo se produjo en la localidad de San Antonio de Litín, en el departamento Unión, donde personal policial y un servicio de emergencias acudieron tras un aviso y constataron que la mujer se encontraba sin vida a la vera del camino. La víctima tenía alrededor de 30 años y su cuerpo fue encontrado tendido sobre la banquina.
Posible siniestro vial
De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, los investigadores no detectaron signos evidentes de violencia directa, como heridas compatibles con armas. En ese contexto, la principal hipótesis se orienta hacia un accidente de tránsito, posiblemente un atropello ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas.
Uno de los elementos que analizan los peritos es el estado de visibilidad en la zona al momento del hecho. Según trascendió, durante las primeras horas del día se registraba niebla, lo que pudo haber afectado la circulación vehicular y contribuido a un eventual siniestro.
En paralelo, la investigación avanzó con la detención de un hombre que estaría vinculado al episodio. Si bien las autoridades no difundieron en detalle su identidad, se presume que podría haber estado al mando del vehículo involucrado. La situación procesal del sospechoso dependerá de las pruebas que se obtengan en las próximas horas.
El trabajo en el lugar incluyó tareas de Policía Científica, que relevó indicios para reconstruir la mecánica del hecho. Entre otros elementos, se analizan posibles rastros en el camino, huellas de neumáticos y cualquier evidencia que permita establecer si efectivamente se trató de una embestida.
Reconstrucción del hecho
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, que ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento. Entre ellas, la autopsia al cuerpo de la víctima, que será clave para determinar la causa de muerte y confirmar o descartar la hipótesis principal.
Los investigadores también trabajan en la reconstrucción de los movimientos previos de la mujer, con el objetivo de establecer cómo llegó al lugar donde fue encontrada y en qué circunstancias se produjo el hecho. En ese marco, se recaban testimonios de vecinos y posibles testigos que hayan transitado la zona.
Otro aspecto bajo análisis es la posible intervención de terceros y el tiempo transcurrido entre el hecho y el hallazgo. Por el momento, no se informó si hubo denuncias previas por la desaparición de la víctima ni si existían antecedentes que puedan aportar contexto al caso.