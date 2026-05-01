Un episodio de tensión se registró en el Instituto Penitenciario Provincial, donde se produjo una pelea entre internas que derivó en un incendio dentro del pabellón femenino. El hecho ocurrió en el módulo 1, sector en el que se encontraba alojada Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Pelea e incendio en el penal donde está alojada la madre de Ángel López
Un conflicto entre internas en un instituto penitenciario derivó en un incendio, afectando el sector donde se encontraba una detenida clave en un caso de homicidio.
La situación generó momentos de caos durante varios minutos hasta que el personal logró controlar el foco ígneo y restablecer el orden dentro del establecimiento.
Incendio en el pabellón
El incidente tuvo lugar el miércoles, aunque trascendió públicamente en las últimas horas. Según explicó el jefe de la penitenciaría provincial, Gabriel Araujo, el fuego se originó a partir de un objeto incendiado dentro del módulo.
“Se desató un foco ígneo, más precisamente en el módulo 1, que aloja internas femeninas. El personal policial tuvo que sofocar el foco ígneo, que era un pedazo de colchón de goma espuma”, detalló.
El rápido accionar del personal permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas, ni entre las internas ni entre los efectivos.
El origen del conflicto
En un primer momento, se evaluó la posibilidad de que el episodio estuviera vinculado al caso de Ángel López. Sin embargo, Araujo descartó esa hipótesis y aclaró que el conflicto se originó por una disputa entre dos internas.
“Todo fue producto de una diferencia entre dos internas alojadas en ese módulo”, señaló, y agregó que el hecho “nada tiene que ver con la interna Mariela Altamirano”.
De esta manera, las autoridades desligaron el incidente de la causa judicial que mantiene detenida a la mujer.
La situación de los imputados
Actualmente, Mariela Altamirano se encuentra detenida en la penitenciaría de la ciudad de Trelew, donde cumple prisión preventiva por un período de seis meses. Está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, al considerarse que no protegió a su hijo.
En tanto, su pareja, Michel González, enfrenta una acusación por homicidio simple como presunto autor material de la agresión.
El caso de Ángel López generó un fuerte impacto social tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que el niño presentaba múltiples traumatismos internos en el cráneo.