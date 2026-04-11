Caso en Chubut

El abuelo de Lucio Dupuy tras la muerte de Ángel: "Es un calco de lo que pasó con mi nieto"

Ramón Dupuy vinculó la muerte del niño en Comodoro Rivadavia con el crimen de su nieto. Cuestionó la falta de aplicación efectiva de la Ley Lucio y criticó la decisión judicial de haber otorgado la revinculación con la madre.