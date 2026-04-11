Crimen en Comodoro Rivadavia

Caso Ángel López: qué reveló la autopsia preliminar sobre los golpes que tenía el nene de 4 años

Ángel López falleció tras permanecer internado con lesiones cerebrales. Si bien la justicia aún no formuló imputaciones, los fiscales confirmaron que el menor presentaba traumatismos de cráneo de hasta diez días de antigüedad.