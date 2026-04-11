La justicia de Chubut intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel López, un niño de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre.
Caso Ángel López: qué reveló la autopsia preliminar sobre los golpes que tenía el nene de 4 años
Ángel López falleció tras permanecer internado con lesiones cerebrales. Si bien la justicia aún no formuló imputaciones, los fiscales confirmaron que el menor presentaba traumatismos de cráneo de hasta diez días de antigüedad.
Aunque el caso fue caratulado inicialmente como "muerte dudosa", el fiscal Facundo Oribones confirmó que se trabaja bajo la hipótesis de un posible homicidio.
Lesiones de larga data
Los exámenes forenses preliminares revelaron datos que complican la situación de los cuidadores. El cuerpo del menor presentaba traumatismos en la zona craneal que, según estimaciones médicas, tendrían una antigüedad de hasta diez días.
"Estamos tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria", explicó Oribones en conferencia de prensa, remarcando que tanto la madre, Mariela Altamirano, como su actual pareja, son los principales sospechosos.
Pese a la gravedad de los hallazgos, el fiscal general Cristian Olazábal aclaró que aún no hay imputaciones formales a la espera de los resultados histopatológicos de laboratorio, los cuales determinarán fehacientemente si las lesiones fueron la causa directa del deceso.
Por el momento, ambos adultos se encuentran bajo monitoreo policial y con sus teléfonos celulares secuestrados para ser peritados durante la próxima semana.
Versiones encontradas
El caso está atravesado por un fuerte conflicto familiar. Ángel se encontraba en el domicilio materno por una decisión judicial de revinculación, luego de haber vivido con su padre.
El progenitor del niño denunció públicamente que "a Ángel lo mataron" y cuestionó al sistema judicial por haberle otorgado la tenencia a la madre a pesar de las advertencias que él había realizado sobre el bienestar del menor.
Por su parte, la madre de la víctima negó cualquier tipo de maltrato en declaraciones a medios locales. Sostuvo que el domingo pasado el niño sufrió una descompensación mientras dormía y que fue ella misma quien intentó realizarle maniobras de RCP antes de trasladarlo al nosocomio.
"Yo no maté a mi hijo. Nosotros no le pegamos", afirmó la mujer, quien vinculó las denuncias en su contra a la conflictiva relación que mantiene con su ex pareja.