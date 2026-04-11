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“Entrenadores del horror”

La Cámara confirmó la prisión preventiva de Solange Arteriza, condenada por abusos en Rincón

Se trata de la única imputada que transitó todo el proceso en libertad, hasta que el pasado 6 de enero se ordenó su detención. Sobre ella pesa una sentencia a 14 años de prisión.

Solange Arteriza fue condenada originalmente a 16 años de prisión, luego la Alzada redujo la pena.Solange Arteriza fue condenada originalmente a 16 años de prisión, luego la Alzada redujo la pena.
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La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la prisión preventiva impuesta a Solange Arteriza, una de las cuatro personas condenadas por una serie de abusos sistemáticos a menores de edad cometidos durante casi dos décadas en San José del Rincón.

La decisión estuvo en manos de los camaristas Bruno Netri, Cristian Fiz y Roberto Reyes, quienes firmaron la resolución este viernes, tras haber escuchado los argumentos de las partes durante la audiencia realizada en la sala 5 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Sentencia entrenadores rincon condena abuso Crédito: Flavio RainaSolange y su hermana Sheila, durante el juicio. Foto: Flavio Raina

El fallo fue unánime, confirmando así la medida cautelar dispuesta el 6 de enero por el tribunal de primera instancia, conformado por los jueces Celeste Minniti, Martín Torres y Pablo Ruiz Staiger.

Adelantamiento de pena

La preventiva había sido apelada por los defensores Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, quienes la consideraban un adelantamiento del cumplimiento de la pena, la cual aún no se encuentra firme.

La defensa hizo hincapié en que la condena a Arteriza -así como a su hermana Sheila, su madre Alicia Reina y al fallecido Walter Sales Rubio- no se encuentra firme, ya que se presentará un recurso de inconstitucionalidad para que el caso sea evaluado por la Corte Suprema de Justicia.

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Los representantes de Arteriza sostuvieron que la mujer siempre estuvo a derecho y "ha transcurrido toda investigación, juicio, apelación en libertad cumpliendo, compareciendo siempre a los llamados de la Justicia".

También destacaron el "carácter de persona vulnerable" de su clienta, el cual fue "reconocido inclusive en ambas sentencias condenatorias". Por todo esto, solicitaron la revocación de la prisión preventiva, y ofrecieron una serie de medidas alternativas. Entre ellas, una fianza de 10 millones de pesos.

Prisión confirmada

A su turno, tanto el fiscal Carlos Airetti como el abogado querellante Juan José Patiño hicieron foco en que la situación procesal de Arteriza cambió cuando la Alzada confirmó la condena por reiterados abusos sexuales a menores de edad, la cual supuso la aplicación de una pena elevada.

Sobre las alternativas propuestas, recordaron que ya los jueces de primera instancia las habían analizado y considerado insuficientes.

Fiscal de cámara Carlos AriettiEl fiscal Carlos Arietti.

Tras un cuarto intermedio de media hora, el tribunal conformado por los Dres. Netri, Fiz y Reyes, dio a conocer su resolución, confirmando de forma unánime la prisión preventiva bajo la que Arteriza se encuentra desde hace tres meses. Informaron que darán a conocer sus fundamentos en el plazo de ley.

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