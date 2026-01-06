Encarcelaron a la última condenada libre por los abusos de "los entrenadores del horror"
La Justicia ordenó la prisión preventiva para Solange Arteriza, cuya madre y hermana ya cumplen condena por abuso sexual infantil reiterado. La medida fue dispuesta tras la confirmación de la sentencia en segunda instancia.
Solange Arteriza ingresando sin esposas al juicio oral el año pasado. Foto: Flavio Raina
La Justicia santafesina ordenó este martes la prisión preventiva de Solange Arteriza (29), condenada en segunda instancia a 14 años de prisión por 4 hechos de abuso sexual infantil cometidos en San José del Rincón, en el marco de la causa conocida como la de “los entrenadores del horror”. Así, quedó encarcelada la última de las condenadas que hasta ahora permanecía en libertad.
Un tribunal de primera instancia condenó en 2024 a 50 años de cárcel a Walter Sales Rubio. Foto: Flavio Raina
La fiscalía solicitó la revocación de la libertad de la que gozaba Arteriza al considerar que, tras el fallo de Cámara, habían cambiado sustancialmente las condiciones procesales y crecía el peligro de fuga.
El planteo fue resistido por el defensor Sebastián Oroño, quien propuso que su asistida continuara en libertad bajo un régimen de mayores restricciones. Sin embargo, los magistrados priorizaron el interés y la protección de las víctimas por sobre las circunstancias personales invocadas por la defensa.
Sentencia confirmada
Dos semanas atrás, la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, integrada por los jueces Alejandro Tizón, Jorge Andrés y Oscar Burtnik, había ratificado las condenas impuestas a los integrantes del núcleo familiar, aunque resolvió reducir las penas originalmente fijadas. En el caso de Solange Arteriza, la sanción fue disminuida de 16 a 14 años de prisión.
El principal acusado, murió en diciembre de 2024 en su celda de la cárcel de Piñero. Foto: Flavio Raina
En esa misma resolución, la Cámara también readecuó las penas de las otras condenadas: Sheila Arteriza, hermana de Solange, pasó de 32 a 28 años de prisión por delitos cometidos contra nueve víctimas; mientras que la madre de ambas, Alicia Reina, recibió una pena definitiva de 13 años, en lugar de los 14 fijados inicialmente.
Todas ellas fueron halladas responsables de delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores.
Culpabilidad disminuida
Uno de los ejes centrales del debate en segunda instancia fue el planteo defensivo de la denominada “culpabilidad disminuida”. Las defensas sostuvieron que las hermanas Arteriza actuaron bajo un régimen de control y dominación ejercido por Walter Sales Rubio, quien se instaló en el hogar familiar cuando Sheila tenía apenas cuatro años.
Al respecto, el juez Tizón reconoció que existió una capacidad de autodeterminación disminuida, aunque aclaró que no se encontraba suprimida, motivo por el cual confirmó las responsabilidades penales.
Sales Rubio, señalado como líder de la red de abusos, fue condenado a 50 años de prisión y falleció en diciembre de 2024 mientras cumplía la pena en la cárcel de Piñero.
El juicio oral concluyó el 27 de junio de 2024, casi tres años después de la primera denuncia que, el 19 de julio de 2021, permitió destapar un entramado de abusos cometidos durante casi dos décadas contra niños y niñas que asistían a entrenamientos de triatlón.
Si bien fueron 15 las víctimas que declararon en la causa, desde la acusación se remarcó reiteradamente que el número real podría ser mayor, ya que muchas personas aún no lograron romper el silencio en una de las causas de abuso sexual infantil más graves que conmovieron a la región.