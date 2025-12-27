Abuso sexual infantil

Disminución de penas y confirmación de condenas para las entrenadoras de Rincón

La Cámara de Apelaciones ratificó las sentencias impuestas a las hermanas Sheila y Solange Arteriza y a su madre, Alicia Reina. No se expidió sobre Walter Sales Rubio, ya que el entrenador de triatlón falleció en prisión previo al tratamiento del recurso.