Detuvieron a tíos “rastreros” en el noroeste de la ciudad

Dos ladrones fueron arrestados este viernes por la noche durante un operativo realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Les robaron zapatillas y prendas de vestir a sus propios sobrinos. Los aprehendidos tienen 19 y 31 años.
El operativo tuvo lugar en la cuadra de calle Chiclana al 6800, luego de un pedido de auxilio telefónico a la Central de Emergencias 911.
Jóvenes vecinos llamaron para avisar que sus tíos les habían robado un par de zapatillas y prendas de vestir.
Los policías llegaron al lugar cerca de las 20 y encontraron a los acusados adentro del mismo domicilio.
Cuando los uniformados se acercaron para aprehenderlos, uno de los sospechosos se abalanzó sobre ellos armado con un cuchillo de tipo “tramontina” y un palo con punta.
Rápidamente, el agresivo sujeto fue reducido y desarmado.
Los arrestados tienen 19 y 31 años. Ambos fueron trasladados a sede policial, en la Estación Norte, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
A los autores de este tipo de delitos, en el que familiares o vecinos de ladrones son blanco de sus robos, en los barrio se los conoce como “rastreros”, por su obvia connotación negativa.