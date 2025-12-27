#HOY:

Detuvieron a tíos “rastreros” en el noroeste de la ciudad

Les robaron zapatillas y prendas de vestir a sus propios sobrinos. Los aprehendidos tienen 19 y 31 años.

Con estas armas blancas uno de los delincuentes atacó a los policías. Foto: El LitoralCon estas armas blancas uno de los delincuentes atacó a los policías. Foto: El Litoral
Dos ladrones fueron arrestados este viernes por la noche durante un operativo realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El operativo tuvo lugar en la cuadra de calle Chiclana al 6800, luego de un pedido de auxilio telefónico a la Central de Emergencias 911.

Jóvenes vecinos llamaron para avisar que sus tíos les habían robado un par de zapatillas y prendas de vestir.

Amenazante

Los policías llegaron al lugar cerca de las 20 y encontraron a los acusados adentro del mismo domicilio.

Cuando los uniformados se acercaron para aprehenderlos, uno de los sospechosos se abalanzó sobre ellos armado con un cuchillo de tipo “tramontina” y un palo con punta.

Rápidamente, el agresivo sujeto fue reducido y desarmado.

A una celda

Los arrestados tienen 19 y 31 años. Ambos fueron trasladados a sede policial, en la Estación Norte, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

A los autores de este tipo de delitos, en el que familiares o vecinos de ladrones son blanco de sus robos, en los barrio se los conoce como “rastreros”, por su obvia connotación negativa.

