Ruta criminal

A 10 años de la triple fuga que terminó en Santa Fe y conmocionó al país

Durante 15 días se sucedieron persecuciones, enfrentamientos armados y secuestros que derivaron en un operativo sin precedentes. La huida de los condenados por el crimen de General Rodríguez terminó en la provincia y dejó una huella profunda en la historia criminal argentina.