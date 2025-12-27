Dos por uno: atraparon a un hombre acusado de violencia de género y a otro que tenía cocaína

La Policía de Investigaciones detuvo este viernes a un hombre cuyas iniciales son A. R. O. E. por amenazas calificadas y coacciones en el marco de violencia de género, y aprehendió a A. L. E. por microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Laguna Paiva, en el mismo operativo.
El procedimiento tuvo lugar en calle Dr. Alejandro Revuelta al 1000. Allí, escondidos, aguardaban con paciencia efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.
Tenían ordenes judiciales que habían sido solicitadas por el fiscal Roberto Apullán.
Uno
Debían identificar y detener al presunto autor agresor. Lo lograron cuando este sujeto salió de uno de los domicilios y trató de abordar un automóvil Chevrolet Sonic LT.
En su poder, tenía dos teléfonos celulares que fueron incautados.
Dos
Luego, salió de la casa el hombre llamado A. L. E., quien manifestó ser propietario de la vivienda y del vehículo.
Él autorizó la requisa domiciliaria y adentro del inmueble los uniformados hallaron 5,5 gramos de cocaína, una balanza digital, más de un millón de pesos, dos teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet Sonic LT.
Por disposición del fiscal interviniente, A. R. O. E. quedó detenido y A. L. E. fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737, “de drogas”.
Todas las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).