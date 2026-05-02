Lucía Karg, la joven que había sufrido graves quemaduras tras una explosión en un restor bar de la ciudad entrerriana de Villaguay, murió luego de permanecer 35 días internada. Tenía 29 años y presentaba lesiones en el 80% de su cuerpo.
Murió una joven que sufrió graves quemaduras en la explosión de un bar en Entre Ríos
Ocurrió en un restor bar de la ciudad entrerriana de Villaguay. Tras luchar por su vida durante más de un mes, la joven de 29 años no logró superar las lesiones que afectaban el 80% de su cuerpo.
Durante su internación, la joven había mostrado una leve mejoría a mediados de abril e incluso logró recuperar parcialmente la conciencia. Sin embargo, su estado volvió a complicarse en los días posteriores, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas.
El trágico episodio
El hecho ocurrió el 27 de marzo en el local gastronómico, ubicado sobre calle San Martín al 500. Según se informó, la explosión de un tubo de gas generó un fuerte estallido seguido de un incendio que se propagó con rapidez dentro del establecimiento.
El siniestro dejó además otras tres personas heridas. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que dos hombres continuaron internados en estado crítico: Martín Kloster, de 43 años y dueño del lugar, y Nicolás Conci, de 25, quien trabajaba como mozo.
Dolor y despedidas en redes
Tras conocerse la noticia, familiares y allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Entre ellos, se destacó el posteo de su pareja, quien expresó el profundo dolor por la pérdida.
“No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, escribió. Además, la recordó como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”.
El fallecimiento de la joven generó conmoción en la comunidad, que siguió de cerca su evolución desde el día del accidente.