Tras 35 días internada

Murió una joven que sufrió graves quemaduras en la explosión de un bar en Entre Ríos

Ocurrió en un restor bar de la ciudad entrerriana de Villaguay. Tras luchar por su vida durante más de un mes, la joven de 29 años no logró superar las lesiones que afectaban el 80% de su cuerpo.