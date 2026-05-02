A un auxiliar fiscal

Dictaron prisión preventiva a exlegislador de Salta por intento de soborno

Se trata de Luis Gerónimo Cisnero. La jueza revocó la libertad bajo caución que tenía vigente y dictó prisión preventiva por 60 días, en el marco de una investigación que incluyó una grabación en la que se ofrecía dinero a cambio de beneficios judiciales.