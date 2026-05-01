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Imputaron al abuelo de Guadalupe Lucero por abuso sexual

La acusación corresponde a una causa iniciada en 2024 y generó un pedido de la familia materna para que se analice su posible vínculo con la desaparición de la menor en San Luis.

La familiaa pide que se lo investigue por su posible participación en el caso de la niña desaparecida en 2021.La familiaa pide que se lo investigue por su posible participación en el caso de la niña desaparecida en 2021.
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Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, fue imputado por abuso sexual en una causa independiente. A partir de esta situación, la familia materna de la menor solicitó que se investigue si podría tener alguna vinculación con la desaparición de la niña, ocurrida en junio de 2021 en San Luis.

El caso sumó un nuevo capítulo en medio de la búsqueda de respuestas por la desaparición de Guadalupe, que continúa sin resolverse.

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La imputación

La acusación contra Lucero se formalizó el 20 de abril, aunque la información trascendió públicamente en las últimas horas. Según se indicó, la imputación corresponde al delito de abuso sexual gravemente ultrajante en el marco de una causa iniciada en noviembre de 2024.

Se trata de un expediente distinto al de la desaparición de la menor, pero que generó nuevas repercusiones dentro del entorno familiar.

Guadalupe LuceroEl imputado es abuelo paterno de la niña desaparecida en 2021.

El pedido de la familia

Tras conocerse la imputación, la familia materna de Guadalupe se presentó ante la Justicia provincial para solicitar explicaciones. En ese contexto, también pidió que se analice si el imputado pudo haber tenido algún tipo de participación en la desaparición de la niña.

El planteo se suma a los reclamos sostenidos a lo largo del tiempo para avanzar en la investigación del caso.

Guadalupe Belén Lucero, la niña de cinco años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021La niña de cinco años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021.

Situación actual

Por el momento, Roque Lucero permanece en libertad mientras avanza la causa en su contra. No se informaron medidas adicionales en relación a su situación procesal.

En paralelo, la desaparición de Guadalupe Lucero continúa siendo un caso abierto que mantiene en vilo a la comunidad y a la familia, a la espera de novedades que permitan esclarecer lo sucedido.

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