Un incendio registrado en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires generó momentos de tensión y obligó a evacuar a más de un centenar de personas. El episodio activó un importante operativo de emergencia y puso en alerta a vecinos y transeúntes de la zona.
Incendio en un hotel del centro porteño: evacuaron a más de 100 huéspedes
El fuego se desató en un establecimiento ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y obligó a un amplio despliegue de bomberos y personal sanitario. No se reportaron víctimas de gravedad.
El hecho ocurrió en un edificio ubicado en pleno centro porteño, donde se alojaban turistas y residentes temporarios. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se habría iniciado en un sector interno del establecimiento y rápidamente generó una densa presencia de humo, lo que obligó a evacuar a los huéspedes como medida preventiva.
Evacuación
A raíz del siniestro, personal de Bomberos de la Ciudad intervino con varias dotaciones para controlar las llamas y evitar su propagación a otros sectores del edificio. El operativo incluyó también la participación del SAME, que desplegó ambulancias para asistir a las personas afectadas por la inhalación de humo.
En total, más de 100 huéspedes debieron abandonar el hotel, muchos de ellos en medio de la madrugada o primeras horas del día, lo que generó escenas de desorganización y preocupación. La evacuación se realizó de manera ordenada, con la asistencia del personal del lugar y de los equipos de emergencia.
Asistencia en el lugar
Algunas personas fueron atendidas en el lugar por cuadros leves vinculados a la inhalación de humo, una de las principales consecuencias en este tipo de episodios. Sin embargo, no se reportaron heridos de gravedad ni traslados masivos a centros de salud, lo que fue destacado por las autoridades como un resultado favorable dentro de la magnitud del incidente.
Los bomberos lograron controlar el foco ígneo tras un trabajo coordinado que incluyó tareas de ventilación para disipar el humo acumulado en pasillos y habitaciones. Este procedimiento es clave para evitar nuevos riesgos y permitir el eventual reingreso al edificio.
En paralelo, se dispuso un operativo de seguridad en la zona, con cortes de tránsito parciales para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los evacuados. La presencia de humo fue visible desde el exterior y generó alarma entre vecinos y personas que circulaban por el área céntrica.