Un voraz incendio se desató este jueves en el distrito neoyorquino de Queens, luego de que una explosión masiva sacudiera la zona y dejara como saldo a varios efectivos de la Policía de Nueva York (NYPD) heridos. El siniestro, que movilizó a decenas de unidades de emergencia, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y obligó a un despliegue de seguridad sin precedentes en el área afectada.
Feroz incendio tras una explosión en Queens: varios policías hospitalizados
El siniestro en movilizó a bomberos y policías, generando un operativo sin precedentes en medio de una densa columna de humo visible en toda la ciudad.
El operativo de emergencia
El incidente comenzó en horas de la tarde, cuando un estallido —cuyas causas aún están bajo investigación— dio inicio a las llamas que se propagaron rápidamente por la estructura. La magnitud del fuego demandó la intervención inmediata del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), que trabajó arduamente para contener el foco ígneo y evitar que las llamas alcanzaran edificios linderos en una zona densamente poblada.
Durante las primeras maniobras de rescate y control del perímetro, varios agentes del NYPD resultaron afectados. Según los primeros reportes, los uniformados debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos tras haber inhalado humo y sufrido lesiones vinculadas a la onda expansiva.
El saldo de los heridos
Si bien la cifra exacta de hospitalizados se mantiene bajo reserva mientras evolucionan sus cuadros clínicos, fuentes oficiales indicaron que el estado de los agentes es estable, aunque permanecen bajo observación médica. 'La prioridad en este momento es asegurar la zona y brindar la atención necesaria a nuestro personal herido', señalaron voceros de la fuerza en diálogo con este medio.
La situación generó escenas de gran tensión entre los vecinos de Queens, quienes fueron evacuados de manera preventiva mientras los bomberos luchaban contra el avance del fuego, que por momentos pareció fuera de control debido a la combustión de materiales en el interior del predio.
Investigación en curso
Especialistas en siniestros y personal de la unidad de explosivos trabajan en el lugar para determinar el origen del estallido. Aunque las primeras hipótesis no descartan fallas en las instalaciones, el peritaje técnico será fundamental para esclarecer si hubo factores externos que desencadenaran la tragedia.
El tránsito en las arterias principales de Queens permanece restringido, y se ha solicitado a la población evitar circular por las inmediaciones para facilitar el movimiento de las unidades de apoyo. El cierre de la jornada en Nueva York queda marcado por la incertidumbre sobre los daños estructurales finales y la evolución de los servidores públicos que arriesgaron su integridad en la primera línea de fuego.