"Rojo y brillante"

Un avión de United Airlines reportó el choque con un dron en pleno descenso en San Diego

El incidente ocurrió a 3.000 pies de altura mientras la aeronave, un Boeing 737 con más de 50 personas a bordo, iniciaba las maniobras de aterrizaje. Pese al impacto, no se registraron heridos y el avión aterrizó de manera segura.