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Operativo de emergencia

Aeroevacuaron de urgencia a un tripulante con múltiples fracturas en el Atlántico Sur

Prefectura Naval logró trasladar en un helicópetero a un trabajador pesquero herido que navegaba los fríos mares del sur. Fue a unos 157 kilómetros de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Los agentes en vuelo rumbo al rescate. Gentileza Prefectura Naval Argentina.Los agentes en vuelo rumbo al rescate. Gentileza Prefectura Naval Argentina.
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Un tripulante del pesquero “API VII” fue aeroevacuado de urgencia luego de sufrir múltiples fracturas expuestas mientras realizaba tareas a bordo, en un operativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina a unos 157 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

La emergencia se originó cuando el capitán del buque dio aviso a la Autoridad Marítima nacional sobre la grave situación de uno de los marineros, quien presentaba fracturas de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, producto de un accidente laboral.

Desde el aire, el pesquero a donde viajaba el trabajador accidentado. Gentileza Prefectura Naval Argentina.Desde el aire, el pesquero a donde viajaba el trabajador accidentado. Gentileza Prefectura Naval Argentina.

De inmediato, se activó el protocolo de asistencia con radioconsultas médicas a distancia para estabilizar al herido, mientras se coordinaba su traslado urgente. En ese marco, desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión de apoyo y un helicóptero con un médico y nadadores de rescate a bordo, informó la Prefectura.

Rumbo al rescate en altamar. Gentileza Prefectura Naval Argentina.Rumbo al rescate en altamar. Gentileza Prefectura Naval Argentina.

Al llegar a la zona, y tras una maniobra de alta complejidad, el personal logró izar al tripulante desde la embarcación. Durante el traslado aéreo recibió las primeras atenciones sanitarias.

El equipo de salvamento, tras lograr el objetivo. Gentileza Prefectura Naval Argentina.El equipo de salvamento, tras lograr el objetivo. Gentileza Prefectura Naval Argentina.

Finalmente, al arribar al aeródromo de Puerto Deseado, el herido fue derivado en ambulancia al hospital distrital, donde quedó internado para su atención.

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