Un tripulante del pesquero “API VII” fue aeroevacuado de urgencia luego de sufrir múltiples fracturas expuestas mientras realizaba tareas a bordo, en un operativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina a unos 157 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.
Aeroevacuaron de urgencia a un tripulante con múltiples fracturas en el Atlántico Sur
Prefectura Naval logró trasladar en un helicópetero a un trabajador pesquero herido que navegaba los fríos mares del sur. Fue a unos 157 kilómetros de Puerto Deseado, en Santa Cruz.
La emergencia se originó cuando el capitán del buque dio aviso a la Autoridad Marítima nacional sobre la grave situación de uno de los marineros, quien presentaba fracturas de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, producto de un accidente laboral.
De inmediato, se activó el protocolo de asistencia con radioconsultas médicas a distancia para estabilizar al herido, mientras se coordinaba su traslado urgente. En ese marco, desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión de apoyo y un helicóptero con un médico y nadadores de rescate a bordo, informó la Prefectura.
Al llegar a la zona, y tras una maniobra de alta complejidad, el personal logró izar al tripulante desde la embarcación. Durante el traslado aéreo recibió las primeras atenciones sanitarias.
Finalmente, al arribar al aeródromo de Puerto Deseado, el herido fue derivado en ambulancia al hospital distrital, donde quedó internado para su atención.