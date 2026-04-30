Instrumentos y meteorología

La niebla, ese dolor de cabeza para el aeropuerto de Sauce Viejo

La aeroestación metropolitana de Santa Fe cuenta con un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) categoría I, que restringe las operaciones cuando la visibilidad es menor a los 800 metros. Este jueves 30 de abril hubo demoras de más de dos horas en los vuelos matutinos.