Se investiga

Conmoción en Reconquista: hallaron muertos a un hombre y una mujer en el interior de una vivienda

Una mujer de 58 años y un hombre de 65 fueron encontrados muertos en una vivienda de barrio Center. La principal hipótesis indica que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Interviene la Fiscalía de Violencia de Género.