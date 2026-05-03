Un hombre de 39 años resultó herido de arma de fuego en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió a plena luz del día y el agresor escapó en motocicleta. Investiga la fiscalía de Homicidios del MPA.
Disparos en avenida Galicia: un hombre fue baleado y el agresor escapó en moto
El hombre, de 39 años, fue baleado mientras se encontraba en la puerta del un comercio. Según su testimonio, el agresor regresó en moto tras una discusión previa y le efectuó al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en su pierna derecha.
El episodio se registró el sábado, alrededor de las 14, en la intersección de avenida Galicia y Necochea. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras un aviso por un herido de arma de fuego.
Disparos en la vía pública
Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre en la puerta del comercio Figan —propiedad de su madre— con una lesión visible en la pierna derecha. La víctima fue identificada como Juan José Schifitto, de 39 años, domiciliado en la zona.
Según su propio testimonio, momentos antes había mantenido una discusión con otro individuo. Minutos más tarde, ese mismo sujeto regresó a bordo de una motocicleta tipo 110, de colores azul y blanco, y tras increparlo le habría dicho: “Esto es por tu ex mujer”, para luego efectuar al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en su pierna.
Traslado al hospital
Tras el ataque, se convocó al servicio de emergencias 107, que trasladó al herido al hospital Iturraspe, donde fue asistido. De acuerdo a fuentes médicas, presenta herida con orificio de entrada y salida en la pierna derecha y, en principio, no reviste riesgo de muerte.
En paralelo, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso las primeras diligencias. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), trabajó en la escena realizando relevamientos y tareas de rigor.
El atacante, cuya identidad no fue establecida hasta el momento, es intensamente buscado. Se procura determinar su paradero y esclarecer el trasfondo del hecho, que tendría un móvil vinculado a conflictos personales.