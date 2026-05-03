Violencia en Santa Fe

Disparos en avenida Galicia: un hombre fue baleado y el agresor escapó en moto

El hombre, de 39 años, fue baleado mientras se encontraba en la puerta del un comercio. Según su testimonio, el agresor regresó en moto tras una discusión previa y le efectuó al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en su pierna derecha.