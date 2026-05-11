La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Sebastián Szfeirt y se realizaron bajo la conducción del fiscal Arturo Haidar.
La PDI desarticuló un punto de venta de droga en Santa Fe y detuvo a 12 personas
Se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares durante dos procedimientos realizados en la capital provincial en el marco de una causa por microtráfico. Entre los detenidos hay siete mujeres y cinco hombres, imputados por comercialización de estupefacientes.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I y permitieron avanzar sobre un presunto punto de comercialización de droga en la capital provincial.
En barrio Sur
Uno de los allanamientos se concretó en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, donde los agentes secuestraron cocaína fraccionada y compacta, marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes y papeles utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidas 12 personas -siete mujeres y cinco hombres-, quienes quedaron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Además, en el marco del segundo operativo, realizado sobre calle Doctor Zavalla al 1700, un hombre fue notificado de la causa y quedó en libertad mientras continúa la investigación.
Cocaína y marihuana
En total, la PDI secuestró más de 49 gramos de cocaína fraccionada, 84 gramos de marihuana, nueve teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Tras finalizar las actuaciones judiciales, personal de la Municipalidad de Santa Fe procedió a clausurar el inmueble allanado donde se desarrollaba la actividad investigada, con colaboración de efectivos policiales.
Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Unidad Regional I y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.