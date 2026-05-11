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La PDI desarticuló un punto de venta de droga en Santa Fe y detuvo a 12 personas

Se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares durante dos procedimientos realizados en la capital provincial en el marco de una causa por microtráfico. Entre los detenidos hay siete mujeres y cinco hombres, imputados por comercialización de estupefacientes.

Desarticulan un "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: GentilezaDesarticulan un "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: Gentileza
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La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Sebastián Szfeirt y se realizaron bajo la conducción del fiscal Arturo Haidar.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I y permitieron avanzar sobre un presunto punto de comercialización de droga en la capital provincial.

En barrio Sur

Uno de los allanamientos se concretó en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, donde los agentes secuestraron cocaína fraccionada y compacta, marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes y papeles utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas 12 personas -siete mujeres y cinco hombres-, quienes quedaron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: GentilezaDesarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: Gentileza

Además, en el marco del segundo operativo, realizado sobre calle Doctor Zavalla al 1700, un hombre fue notificado de la causa y quedó en libertad mientras continúa la investigación.

Cocaína y marihuana

En total, la PDI secuestró más de 49 gramos de cocaína fraccionada, 84 gramos de marihuana, nueve teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Desarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: GentilezaDesarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: Gentileza

Tras finalizar las actuaciones judiciales, personal de la Municipalidad de Santa Fe procedió a clausurar el inmueble allanado donde se desarrollaba la actividad investigada, con colaboración de efectivos policiales.

Desarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: GentilezaDesarticulan "kiosco" de drogas en M. Zaspe y Zavalla. Foto: Gentileza

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Unidad Regional I y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

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