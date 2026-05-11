Allanamientos

La PDI desarticuló un punto de venta de droga en Santa Fe y detuvo a 12 personas

Se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares durante dos procedimientos realizados en la capital provincial en el marco de una causa por microtráfico. Entre los detenidos hay siete mujeres y cinco hombres, imputados por comercialización de estupefacientes.