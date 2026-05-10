El cantante santafesino Juanjo Piedrabuena y su productor vivieron momentos de extrema tensión durante la madrugada del domingo, cuando la camioneta en la que viajaban fue atacada a piedrazos mientras circulaban por la autopista Santa Fe-Rosario.
Piedrazos: atacaron la camioneta del cantante Juanjo Piedrabuena en la autopista Santa Fe-Rosario
El músico santafesino y su productor fueron agredidos durante la madrugada del domingo mientras viajaban hacia San Lorenzo. El incidente ocurrió en el tramo entre el Club de Campo de Colón y un country privado.
El episodio ocurrió cerca de las 2.30, a la altura del Club de Campo Colón y de un country privado, en inmediaciones del puente ubicado después del cruce sobre el río Salado. Los músicos se dirigían hacia la ciudad de San Lorenzo, donde tenían previsto presentarse en un baile.
Según relató el propio artista en diálogo con El Litoral, todo sucedió cuando transitaban por uno de los puentes de la traza vial y un grupo de jóvenes comenzó a arrojar ladrillos contra los vehículos que pasaban.
“Pegaron un pedazo de ladrillo en el parabrisas de la camioneta. Mi productor alcanzó a bajar un poco la velocidad. Si veníamos más rápido, el ladrillo entraba de lleno y podría haber ocurrido una tragedia”, expresó todavía conmocionado.
“Había más personas escondidas”
Piedrabuena sostuvo además que no se trató de un hecho aislado ni de una simple agresión callejera. Según su percepción, detrás del ataque existía una intención de robo.
“Estoy seguro de que había más muchachos escondidos abajo del puente esperando que alguien frenara o tuviera un accidente para robar”, afirmó.
El cantante describió una escena caótica y de mucha tensión. Tras el impacto, continuaron la marcha algunos metros hasta cruzarse con un móvil policial que ya se encontraba alertado sobre la situación.
De acuerdo con su testimonio, los uniformados intentaron dar la voz de alto a los sospechosos, aunque éstos escaparon corriendo por la zona de caminos de tierra lindantes a la autopista.
El miedo después del ataque
El músico santafesino admitió que el episodio lo dejó profundamente afectado. “Fue una pesadilla. En un segundo te pueden cambiar la vida y arruinar una familia”, lamentó.
Además remarcó que, pese al fuerte impacto sobre el parabrisas, lograron evitar un siniestro vial de mayores consecuencias y pudieron continuar viaje hacia el compromiso artístico que tenían programado en San Lorenzo.
El hecho vuelve a poner el foco sobre los reiterados ataques con piedras registrados en distintos sectores de la autopista Santa Fe-Rosario, una modalidad delictiva que ya provocó accidentes y situaciones de alto riesgo para automovilistas y transportistas.