En barrio Barranquitas, de Santa Fe

Allanamientos y detenciones por el crimen de Francisco Villagoiz ocurrido en Sauce Viejo

Los apresados son tres hombres de 26, 35 y 37 años. Fueron capturados tras ocho allanamientos concretados durante la madrugada del viernes en barrio Barranquitas. Además, se secuestraron armas de fuego, vehículos vinculados a la causa y material estupefaciente.