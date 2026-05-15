Durante la madrugada de este viernes, tres hombres de 26, 35 y 37 años, fueron detenidos y señalados como presuntos autores materiales por el crimen de Francisco Villagoiz, el vecino de Sauce Viejo que murió tras ser baleado durante una violenta entradera ocurrida meses atrás en su vivienda de la zona céntrica de esa localidad.
Allanamientos y detenciones por el crimen de Francisco Villagoiz ocurrido en Sauce Viejo
Los apresados son tres hombres de 26, 35 y 37 años. Fueron capturados tras ocho allanamientos concretados durante la madrugada del viernes en barrio Barranquitas. Además, se secuestraron armas de fuego, vehículos vinculados a la causa y material estupefaciente.
Además, se secuestraron armas de fuego, vehículos vinculados a la causa y material estupefaciente.
A partir del avance de la investigación, también se lograron establecer posibles conexiones de los detenidos con otros hechos delictivos violentos ocurridos en distintas localidades de la región
Los procedimientos (ocho en total) fueron concretados por agentes del Departamento Operativo I de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y se desarrollaron en distintos puntos del barrio Barranquitas, en la capital provincial. Las medidas fueron ordenadas por la fiscalía que conduce Gonzalo Iglesias, a cargo de la pesquisa.
Secuestro de elementos
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, además de las detenciones en Barranquitas, hubo allanamientos en Sauce Viejo donde se produjo el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, cuyo contenido no fue revelado debido al estado de reserva que mantiene el expediente.
Los tres sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación y en las próximas horas podrían ser llevados a audiencia imputativa, donde se conocerá el grado de participación que la fiscalía les atribuye en el hecho.
El crimen de Villagoiz provocó una profunda conmoción en Sauce Viejo y en buena parte de la región. La víctima, de 70 años, era padre del reconocido nadador de aguas abiertas Gabriel Villagoiz y fue atacado durante la madrugada del 13 de septiembre, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en su quinta ubicada en inmediaciones de calles Buenos Aires y Uruguay.
Entradera mortal
Aquella noche, Villagoiz se encontraba junto a un amigo cuando los intrusos ingresaron con fines de robo. Dentro de la vivienda se produjo un violento episodio que derivó en disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la nuca del dueño de casa, causándole heridas gravísimas.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que finalmente falleció once días después.
Desde un primer momento, la investigación avanzó sobre la hipótesis de una entradera cometida por una banda organizada. Con el correr de las semanas, los pesquisas recolectaron registros fílmicos, testimonios y distintas evidencias que permitieron reconstruir parcialmente los movimientos de los atacantes antes y después del hecho.
Cámaras clave
Incluso, ante la falta de resultados inmediatos, el propio Ministerio Público difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad donde podían observarse a tres hombres presuntamente vinculados con el ataque. Paralelamente, el Gobierno provincial llegó a ofrecer una recompensa millonaria para quienes aportaran datos que ayudaran a esclarecer el homicidio.
Los allanamientos concretados este viernes aparecen ahora como el procedimiento de mayor impacto desde que se inició la causa y podrían marcar un punto de inflexión en una investigación que mantuvo en vilo a la comunidad de Sauce Viejo y de Santa Fe.