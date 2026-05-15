Santa Fe

Controles en las cárceles: detectaron marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias de visitantes al penal de Las Flores

Fueron dos procedimientos, en la misma jornada. En un caso fue producto del trabajo de los canes entrenados; en el otro, del personal penitenciario de esa unidad. Los hallazgos se produjeron en el marco de los estrictos controles de ingreso que el Gobierno de Santa Fe sostiene en las cárceles provinciales para impedir el ingreso de estupefacientes y garantizar la seguridad interna.