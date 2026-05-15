El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó que personal del Servicio Penitenciario Provincial llevó adelante un nuevo procedimiento de control en el Complejo Penitenciario Unidad Nº 2 “Las Flores”, en la capital provincial, donde se detectó marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias destinadas a internos.
Controles en las cárceles: detectaron marihuana y cocaína ocultas entre pertenencias de visitantes al penal de Las Flores
Fueron dos procedimientos, en la misma jornada. En un caso fue producto del trabajo de los canes entrenados; en el otro, del personal penitenciario de esa unidad. Los hallazgos se produjeron en el marco de los estrictos controles de ingreso que el Gobierno de Santa Fe sostiene en las cárceles provinciales para impedir el ingreso de estupefacientes y garantizar la seguridad interna.
El operativo se desarrolló este martes durante los controles habituales de requisa que se realizan sobre visitantes y elementos ingresados al establecimiento penitenciario. En ese contexto, agentes del sector de requisa inspeccionaron las pertenencias de una mujer identificada como Brisa D. M., quien se disponía a visitar a un interno alojado en el pabellón Nº 6 de la Subunidad 2.
Durante la revisión de un paquete de yerba mate, el personal penitenciario advirtió un fuerte olor compatible con marihuana. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Sección Canes de la unidad.
"Bolt" y "Blade"
En el lugar trabajaron los perros “Bolt” y “Blade”, especialmente entrenados para la detección de estupefacientes, que realizaron una marcación positiva sobre el paquete inspeccionado y confirmaron la presunción inicial de los agentes.
Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría 17ª llevaron adelante las actuaciones de rigor, procediendo a la aprehensión de la visitante y al secuestro del material hallado: marihuana mezclada con yerba mate, dentro de un paquete que totalizaba 900 gramos.
Como parte de los protocolos preventivos y de seguridad interna, también se realizó una inspección integral en la celda del interno vinculado y en sectores aledaños, con resultado negativo.
En el ruedo del pantalón
En otro procedimiento realizado durante la misma jornada, agentes penitenciarios detectaron un bulto sospechoso en otra visitante, identificada como Morena A. G., al pasar por el escáner de control. Durante la requisa manual, el personal encontró oculto en el ruedo del pantalón un paquete con 14,7 gramos de cocaína.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que este tipo de procedimientos son resultado de los controles permanentes y del fortalecimiento de las medidas de seguridad implementadas en las unidades penitenciarias de la provincia para evitar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.