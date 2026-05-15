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Una niña murió en Córdoba tras caerle encima un portón de hierro en su casa

La menor sufrió heridas de extrema gravedad mientras su madre retiraba el auto del garaje de la vivienda ubicada en barrio Altos de Vélez Sársfield. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció luego de ser intervenida quirúrgicamente.

La mamá sacaba el auto, una de las hojas se desprendió y cayó sobre la pequeña que estaba a un costado.La mamá sacaba el auto, una de las hojas se desprendió y cayó sobre la pequeña que estaba a un costado.
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Una tragedia conmocionó este jueves por la noche a la ciudad de Córdoba, luego de que una niña muriera tras ser aplastada por un portón de hierro en una vivienda ubicada en barrio Altos de Vélez Sársfield.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en una casa situada sobre calle Cacheuta al 3500, según informaron fuentes policiales.

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Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros datos del caso, la madre de la menor estaba retirando el vehículo del garaje de la vivienda cuando ocurrió el accidente. En ese momento, una de las hojas del portón de hierro se desprendió y cayó sobre la niña, que se encontraba a un costado mientras su mamá cerraba la estructura.

La situación generó momentos de desesperación y la menor debió ser trasladada de urgencia para recibir asistencia médica.

El traslado y la atención médica

La niña fue llevada en un patrullero hasta la Clínica Vélez Sársfield debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto.

Según detallaron las fuentes, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave, acompañado por sangrado interno y una importante hemorragia abdominal. Ante el delicado cuadro, la menor fue intervenida quirúrgicamente poco después de ingresar al centro de salud.

Pese a los esfuerzos médicos realizados durante la operación, la niña falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones provocadas por la caída del portón.

El episodio causó una fuerte conmoción en el barrio y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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