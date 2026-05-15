Conmoción

Una niña murió en Córdoba tras caerle encima un portón de hierro en su casa

La menor sufrió heridas de extrema gravedad mientras su madre retiraba el auto del garaje de la vivienda ubicada en barrio Altos de Vélez Sársfield. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció luego de ser intervenida quirúrgicamente.