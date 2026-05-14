Una tragedia conmocionó a la localidad cordobesa de Salsipuedes luego de que una nena de 3 años muriera durante el incendio de una vivienda en el barrio Villa La Selva. Su hermana gemela logró ser rescatada por la madre y un vecino que intervino en medio de las llamas.
Córdoba: dos gemelas de 3 años quedaron atrapadas en un incendio y una murió
La madre de las pequeñas y un vecino ingresaron a la vivienda en medio del humo para intentar auxiliarlas, mientras la Justicia investiga cómo se originó el fuego en la casa de Salsipuedes.
El dramático episodio ocurrió durante la noche del miércoles y ahora la Justicia intenta determinar cómo se inició el fuego.
Cómo comenzó el incendio
El siniestro se desató cerca de las 21 dentro de una vivienda donde se encontraban las dos niñas. Según la información oficial, las menores estaban en una habitación cuando comenzaron las llamas.
Al advertir la gravedad de la situación, la madre salió desesperadamente a pedir ayuda a los vecinos mientras el fuego avanzaba rápidamente dentro de la casa. Un hombre de la zona, que además es bombero, acudió de inmediato para colaborar con el rescate.
El desesperado intento de rescate
Antes de ingresar a la vivienda, el vecino cortó el suministro eléctrico para evitar mayores riesgos. Luego entró junto a la madre en medio de una intensa humareda para buscar a las pequeñas.
Ambos lograron sacar a una de las gemelas, pero no pudieron encontrar a la otra debido a la escasa visibilidad y la gran concentración de humo dentro del inmueble. Minutos después llegaron efectivos policiales, dotaciones de bomberos y personal especializado que continuó con el operativo.
Durante las tareas de rescate, algunos agentes tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de monóxido de carbono.
El relato de la familia
Natalia, tía de las niñas, explicó que la madre había conseguido sacar inicialmente a ambas menores fuera de la vivienda para protegerlas mientras buscaba ayuda. Sin embargo, según relató, las pequeñas se asustaron y volvieron a ingresar a la casa.
Cuando la mujer regresó, la situación ya era crítica por la densidad del humo. De acuerdo con el testimonio familiar, intentó volver a entrar para encontrar a la otra nena, pero comenzó a sufrir dificultades para respirar.
También señalaron que había garrafas dentro del lugar, lo que complicó aún más el operativo.
La investigación
Finalmente, los rescatistas encontraron a la segunda niña desvanecida dentro de la habitación. Aunque intentaron reanimarla en el lugar, no lograron salvarle la vida.
La menor fue trasladada posteriormente al Hospital José Miguel Urrutia, donde se confirmó su fallecimiento. En el operativo trabajaron bomberos, personal del DUAR, guardia local y equipos de salud.
Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para establecer cómo comenzó el incendio. Una de las hipótesis apunta a un posible cortocircuito en el sector donde estaban las menores.