Ruta Nacional 158

Tragedia en Córdoba: murió un motociclista tras chocar con un perro y ser atropellado por dos camionetas

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 158, entre Quebracho Herrado y San Francisco. La víctima tenía 60 años y murió en el lugar luego de caer sobre la calzada tras impactar contra un perro que se cruzó en el camino.