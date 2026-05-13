Un hombre de 60 años murió este martes en Córdoba en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 158, luego de perder el control de la motocicleta que conducía tras chocar contra un perro.
Tragedia en Córdoba: murió un motociclista tras chocar con un perro y ser atropellado por dos camionetas
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 158, entre Quebracho Herrado y San Francisco. La víctima tenía 60 años y murió en el lugar luego de caer sobre la calzada tras impactar contra un perro que se cruzó en el camino.
Según informaron medios locales y fuentes policiales, la víctima cayó sobre el asfalto y fue atropellada posteriormente por dos camionetas que circulaban por la misma vía. El hecho ocurrió entre las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco y generó conmoción en la región.
Cómo ocurrió el accidente fatal
De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía de Córdoba, el hombre circulaba en motocicleta durante la madrugada cuando un perro se cruzó repentinamente sobre la ruta. El motociclista no logró evitar el impacto con el animal y perdió el control del vehículo, cayendo sobre la carpeta asfáltica.
Instantes después, dos camionetas que transitaban por el mismo sector no lograron esquivarlo y lo atropellaron. La víctima murió prácticamente en el acto debido a las graves heridas sufridas. Personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, aunque los médicos constataron el fallecimiento en el sitio del siniestro.
Las primeras pericias intentan determinar las velocidades de circulación y las condiciones de visibilidad al momento del accidente. También se buscaba establecer si existió posibilidad material de maniobra por parte de los conductores involucrados una vez que el motociclista cayó sobre la calzada.
La circulación vehicular en el sector estuvo parcialmente interrumpida durante varias horas mientras trabajaban efectivos policiales, peritos y personal judicial. El cuerpo fue trasladado posteriormente para la realización de la autopsia correspondiente.
Aunque hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima, medios cordobeses indicaron que se trataba de un hombre oriundo de la región que utilizaba la motocicleta como medio habitual de transporte.
El caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis vinculadas a la dinámica del accidente y al tiempo de reacción de los conductores que transitaban detrás de la motocicleta.
El riesgo de animales sueltos en rutas y caminos
El episodio volvió a poner en debate la problemática de la presencia de animales sueltos en rutas argentinas, una situación que genera numerosos accidentes cada año, especialmente en caminos rurales o zonas periurbanas.
Especialistas en seguridad vial señalan que los motociclistas forman parte de los usuarios más vulnerables frente a este tipo de imprevistos. A diferencia de los automóviles, las motos tienen menor estabilidad y cualquier maniobra brusca o impacto menor puede derivar en caídas de alta peligrosidad.
En muchos casos, los accidentes vinculados a animales en rutas ocurren durante horarios nocturnos o de baja visibilidad, cuando los conductores cuentan con menor tiempo de reacción. También influye la velocidad de circulación y el estado de iluminación de los caminos.
Desde organismos vinculados a la seguridad vial suelen recomendar reducir la velocidad en sectores rurales o con antecedentes de presencia de animales, además de mantener distancia prudente entre vehículos para contar con mayor margen de maniobra ante emergencias repentinas.