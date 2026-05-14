La muerte de una nena de 4 años tras el ataque de un perro en la ciudad cordobesa de Cosquín generó conmoción y dolor en toda la comunidad. Con el avance de la investigación judicial, se conocieron detalles del informe de autopsia que expusieron la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.
Se conocieron detalles del ataque de un perro que terminó con la vida de una nena de 4 años
El informe forense reveló graves lesiones en la cabeza y el cuello de la menor, mientras la Justicia intenta determinar cómo se desencadenó el dramático episodio ocurrido en Cosquín.
El hecho ocurrió este miércoles por la mañana frente al cementerio local y es investigado por la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.
Qué reveló la autopsia
Según informaron fuentes judiciales, la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una grave lesión en el cuello que comprometió la carótida izquierda.
El estudio forense determinó además que la menor presentaba 14 heridas profundas en la zona de la cabeza y el cuello, junto con 18 escoriaciones superficiales en distintas partes del cuerpo.
Los resultados confirmaron la violencia del ataque y quedaron incorporados al expediente que busca esclarecer las circunstancias del episodio.
Cómo ocurrió el ataque
El dramático episodio se produjo en calle Jerónimo, frente al cementerio de Cosquín. De acuerdo con los primeros testimonios, la nena habría ingresado sola a un terreno baldío donde se encontraba el animal.
La principal hipótesis sostiene que el perro, un mestizo, estaba alimentándose cuando la menor se acercó, situación que habría desencadenado la agresión.
Un trabajador de la zona relató que intentó intervenir junto a otras personas para alejar al animal, pero describió una escena desesperante. Según contó, al acercarse encontró un gran charco de sangre y advirtió que la víctima ya no respiraba.
La investigación sigue abierta
Tras el hecho, personal policial, bomberos, guardia local y un servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar para asistir a la menor, aunque los médicos no lograron salvarle la vida.
La Justicia intenta determinar ahora cómo se inició el ataque y si el perro tenía dueño o permanecía suelto en el sector. Testigos señalaron que el animal solía verse en la zona, aunque nunca había protagonizado episodios de violencia.
Mientras avanza la investigación, el caso provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del valle de Punilla.