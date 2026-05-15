En la noche del jueves 15 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 19 años oriundo de la localidad de Granadero Baigorria, ubicada al norte del departamento Rosario, que era buscado desde hacía casi una semana. El hallazgo se produjo en la zona de bajada El Espinillo, situada en el límite entre Baigorria y Capitán Bermúdez.
Hallaron asesinado a un joven de Granadero Baigorria que era buscado desde hacía casi una semana
El cuerpo fue encontrado debajo de unas chapas durante la noche del jueves en un monte ubicado en inmediaciones de la bajada El Espinillo, que limita con la ciudad de Capitán Bermúdez.
Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe indicaron que alrededor de las 22 fue encontrado el cuerpo de Benjamín Scerra, quien era buscado desde el viernes de la semana pasada. El hallazgo se produjo luego de un llamado al sistema 911 en el cual se señalaba que el cuerpo del joven estaba en la zona del monte de Celulosa (como se conoce a un amplio terreno que se ubica entre la ruta nacional 11 y el río Paraná).
Personal policial fue hasta el lugar, y se encontró con familiares y allegados al joven, que también se enteraron del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en el interior del monte, debajo de unas chapas. En principio presentaba heridas cortantes en el cuello, aparentemente provocadas por un arma blanca.
Tras conocerse el hallazgo y la confirmación de que se trataba del joven buscado desde hacía casi una semana, hubo forcejeos entre habitantes del paraje El Espinillo y allegados a Benjamín, hasta que en un momento alguien prendió fuego a un utilitario, ante la presunción de que pertenecía a una persona que fue señalada como autor del crimen.
Personal policial informó del hallazgo al fiscal Carlos Covani, quien pidió que vaya hasta la zona personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y también tomó intervención la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas. Por el hecho hay un menor de edad aprehendido que fue trasladado a sede policial. El cadáver fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de autopsia.