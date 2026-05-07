La ciudad de Rufino vuelve a ser golpeada por un hecho trágico tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Emilio López, el vecino de 50 años que era intensamente buscado desde el último domingo.
Hallaron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Rufino y detuvieron a su hijo
Tras un importante despliegue policial que incluyó rastrillajes con perros y drones, el cuerpo sin vida de Juan Emilio López fue localizado en un canal. La fiscalía recaratuló la causa como homicidio doloso agravado y confirmó la detención de un familiar directo de la víctima.
El cadáver fue localizado tras una serie de rastrillajes realizados en un canal cercano al Parque Municipal, específicamente en la zona de las calles José Ingenieros y Meunier.
El operativo de búsqueda contó con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, incluyendo a los bomberos de Alcorta con perros adiestrados (K-9) en la búsqueda de restos humanos, bomberos voluntarios de Rufino y Venado Tuerto, y el uso de drones para realizar relevamientos aéreos en la zona del hallazgo.
En el lugar trabajaron peritos, personal policial y el fiscal a cargo de la causa, el Dr. Mauro Menéndez.
Giro en la investigación y detención
Según detallaron en conferencia de prensa ante medios rufinenses el fiscal regional Mauricio Clavero y el fiscal a cargo Mauro Menéndez, el caso comenzó como un caso de averiguación de paradero, pero gracias a las evidencias recolectadas derivaron en una hipótesis de homicidio.
Según las autoridades, fueron fundamentales los aportes de los vecinos y los registros de cámaras de seguridad privadas, que permitieron encaminar la investigación hacia un desenlace criminal.
Como resultado de estos avances, se confirmó que hay una persona privada de su libertad: el hijo de la víctima.
El joven se encuentra detenido bajo la calificación legal de homicidio doloso agravado. Si bien se realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Crouzeilles donde se habrían recuperado elementos de interés, la fiscalía ha mantenido reserva sobre los detalles específicos de la evidencia para no entorpecer la futura audiencia imputativa.
Próximos pasos judiciales
El cuerpo de López, explicaron, fue trasladado para la realización de la autopsia, procedimiento que determinará con precisión la causa y la fecha del fallecimiento. El fiscal Menéndez subrayó que, aunque se cuenta con mucho material probatorio, la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y se espera que en los próximos días se formalice la imputación contra el detenido.