Fue visto por última vez el domingo

Hallaron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Rufino y detuvieron a su hijo

Tras un importante despliegue policial que incluyó rastrillajes con perros y drones, el cuerpo sin vida de Juan Emilio López fue localizado en un canal. La fiscalía recaratuló la causa como homicidio doloso agravado y confirmó la detención de un familiar directo de la víctima.