Pedido desde el Concejo

Tras las amenazas en escuelas, la lupa está sobre la venta de armas en Santa Fe: ¿se cumple la norma?

Se le solicitó al municipio que informe la cantidad de armerías registradas. Y si hay alguna a menos de 50 metros de distancia con establecimientos escolares. También se requirieron datos de las inspecciones y los controles realizados.